Đại diện truyền thông của Di tích Nhà tù Hỏa Lò cho hay chiều 10-3, đoàn nghị sĩ Mỹ và các diễn viên Hollywood đã đến tham quan Di tích nhà tù Hỏa Lò.



Matthew David McConaughey bất ngờ đến thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: fanpage Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Đoàn gồm 17 người, đã ghé thăm Di tích lúc 15 giờ 30. Đại diện Di tích Nhà tù Hỏa Lò nói thêm sát giờ di tích mới tiếp nhận thông tin từ Đại sứ quán.

"Họ yêu cầu đảm bảo tính riêng tư cho đoàn chính khách và các ngôi sao Hollywood. Được biết, tầm 15 giờ 30, đoàn nghị sĩ Mỹ và các diễn viên Hollywood đã có mặt tham quan toàn bộ không gian di tích và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ nhân viên của Ban quản lý" - đại diện Di tích chia sẻ thêm.

Woody Harrelson từng nhận được nhiều giải thưởng khác nhau. Ảnh: fanpage Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Bên cạnh Hạ nghị sĩ Dean Benson Phillips, đoàn còn có sự xuất hiện của nam tài tử Matthew McConaughey và nghệ sĩ Woody Harrelson.

Matthew David McConaughey sinh năm 1969. Ông giành được sự chú ý khi tham gia bộ phim hài Dazed and Confused (1993), sau đó liên tiếp xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác, bao gồm Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation (1994), A Time to Kill (1996)...

Matthew McConaughey có sự nghiệp rực rỡ và cuộc sống hạnh phúc. Ảnh: fanpage Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Năm 2013, ông thể hiện xuất sắc vai chàng cao bồi bị dính AIDS Ron Woodroof trong phim Dallas Buyers Club, mang về Quả cầu vàng và tượng Oscar danh giá cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh rực rỡ, Matthew McConaughey còn có cuộc sống hạnh phúc viên mãn cùng người mẫu và người dẫn chương trình truyền hình Brasil Camilia Alves. Cả hai kết hôn vào năm 2012 tại Austin, Texas và có ba người con.

Đoàn nghị sĩ và diễn viên Mỹ chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: fanpage Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Woody Harrelson là một diễn viên và nhà viết kịch người Mỹ. Ông được công chúng biết đến rộng rãi bắt đầu từ vai Woody Boyd trong phim Cheers (1985).

Woody Harrelson từng nhận được nhiều giải thưởng khác nhau, bao gồm Giải thưởng Primetime Emmy và hai giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh, ngoài ra còn được đề cử cho ba Giải Oscar và bốn giải Quả cầu vàng.