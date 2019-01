Nam vương Nguyễn Hoàng Khôi ra mắt quỹ "Thắp sáng tương lai" để giúp trẻ em nghèo

18/01/2019 10:31



Nam vương Việt kiều Nguyễn Hoàng Khôi chia sẻ, trong những lần về Việt Nam thực hiện công việc thiện nguyện, giúp bà con nghèo ở các tỉnh xa, nhìn hoàn cảnh của nhiều người còn khó khăn quá mà sức mình thì không thể giúp được nhiều người. Thế nên, anh quyết định thực hiện quỹ thiện nguyện, kêu gọi mọi người cùng chung tay để có thể giúp được càng nhiều hoàn cảnh khó khăn càng tốt.



Bạn bè chúc mừng nam vương Nguyễn Hoàng Khôi (thứ 4 từ trái qua) trong ngày ra mắt quỹ Thắp sáng tương lai

Ý nghĩ đó đã khiến anh quyết định bỏ công việc tại Mỹ, trở về quê hương Việt Nam đầu tư. Anh thường dành 30% lợi nhuận từ công việc kinh doanh của mình để làm công tác thiện nguyện. Những chuyến thiện nguyện từ Tây Nguyên đến Miền Tây như Đồng Tháp, Long An, Bến Tre mang đến cho anh thêm nhiều cảm hứng cũng như sự ủng hộ của bạn bè, người thân và cả đối tác trong công việc. Đó là lý do, Quỹ "Thắp sáng tương lai" do anh thành lập chính thức ra mắt. 30% lợi nhuận từ việc kinh doanh của công ty đưa vào quỹ, đồng thời anh cũng kêu gọi các doanh nhân, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng với các bạn bè văn nghệ sĩ cùng chung tay xây dựng quỹ này để nó ngày càng lớn mạnh, giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn hơn.

Nguyễn Hoàng Khôi cho biết: "Một cánh én không thể làm nên một mùa xuân, Khôi mong có nhiều tấm lòng đồng cảm và cùng chung tay với mình. Việc thiện nguyện sẽ tiếp tục làm trong tương lai bởi vì Khôi quan niệm, được nhìn thấy những người nghèo, những em nhỏ có được niềm vui trong cuộc sống cũng là tự tìm thấy niềm vui cho bản thân. Như lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui….Vì đất nước cần một trái tim…"

Thùy Trang