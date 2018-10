Ngắm ảnh nóng bỏng của các mỹ nhân thế giới

11/10/2018 12:15

Những bức ảnh trong bộ sưu tập "Girls! Girls! Girls!" sẽ đến với buổi đấu giá sớm diễn ra ở New York - Mỹ, được chọn bởi nhà tổ chức đấu giá nghệ thuật trực tuyến Paddle8 và Ghislain Pascal - người đồng sáng lập The little black gallery ở Chelsea - Anh. Nhiều nhiếp ảnh gia đã góp phần tạo nên bộ sưu tập này.

Cindy Crawford đẹp gợi cảm ngay cả khi chụp phía sau

Trong đó, bức ảnh đáng chú ý là vẻ đẹp đầy đặn, cuốn hút từ phía sau của Cindy Crawford qua sự khắc họa bởi nhiếp ảnh gia Marco Glaviano. Rachel Weisz khoe thân hình hoàn mỹ của mình trong bức ảnh của Bob Carlos Clarke.

Nhan sắc vốn đầy gợi tình của Marilyn Monroe bỗng chốc hóa thành ngọt ngào với bức ảnh của Douglas Kirkland; Raquel Welch đẹp quyến rũ và nhiều bức ảnh ấn tượng khác.

Rachel Weisz với dáng chuẩn

Kate Moss nóng bỏng với nội y

Cô cũng không ngại bán khỏa thân

Marilyn Monroe khoe vẻ đẹp ngọt ngào

Audrey Hepburn trong hồ bơi

Raquel Welch

Một số bức ảnh của nhiếp ảnh gia Bob Carlos

M.Khuê (Theo Daily Mail)