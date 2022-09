NSƯT Lê Thiện kể rằng, mỗi năm đến ngày Quốc khánh, trong tim bà lại nhớ 2 lần vinh dự được diện kiến Bác Hồ. Đó là kỷ niệm in sâu trong trái tim của bà hơn 60 năm qua.



Trao truyền cho thế hệ trẻ

Khi NSƯT Lê Thiện mới tròn 12 tuổi - năm 1956, bà là thành viên nhỏ nhất trong Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị tập kết ra Bắc. Bà được vinh dự đặt chân vào Phủ Chủ tịch để diện kiến Bác và 2 ngày sau, lại được đến Phủ Chủ tịch lần thứ hai cùng với đồng đội gặp Bác.

"Lần đó, chúng tôi được dùng cơm với Bác Hồ, bác Phạm Văn Đồng và một vài vị khác nữa trong phủ. Bữa cơm với canh và cá kho ngon cực kỳ trong cuộc đời của tôi" - NSƯT Lê Thiện nhớ lại. Bà kể trong từng câu chuyện Bác nói với Đoàn Văn công, bao giờ cũng nhắc đến sự đoàn kết, kế thừa. "Tôi được trưởng thành từ chính sự dìu dắt, nâng đỡ, chỉ dạy tận tình của thế hệ nghệ sĩ đi trước. Và hôm nay, tôi vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh thiêng liêng là trao truyền cho thế hệ diễn viên trẻ những bài học kinh nghiệm của mình" - NSƯT Lê Thiện xúc động.

Bà báo tin vui vở kịch mới mang tên "Mẹ mãi trong đời con" do bà hướng dẫn các diễn viên trẻ sẽ ra mắt khán giả, phục vụ miễn phí tối 10-9 trong chương trình "Sắc màu thời gian" tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM, khởi động một điểm diễn mới mà bà sẽ luôn đồng hành với các diễn viên trẻ.

Còn NSND Ngọc Giàu xúc động khi nhắc đến những thời khắc của ngày 2-9 mà trong hành trình gắn bó với sân khấu, bà đã từng trải qua. "Hạnh phúc nhất là dịp tôi sang Pháp lưu diễn nhân ngày Tết Độc lập, thông qua Hội Người Việt Nam tại Pháp, giữa Paris đã có một buổi họp mặt và biểu diễn văn nghệ, tôi được yêu cầu ca bài vọng cổ "Người mẹ miền Nam" của soạn giả Viễn Châu. Xúc động lắm sau khi ca xong" - NSND Ngọc Giàu bồi hồi.

NSND Ngọc Giàu khoe trong ngày Tết Độc lập năm nay, bà lại được tái diễn đợt 4 ca cảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, đó là niềm hạnh phúc của đời nghệ sĩ.

NSND Ngọc Giàu và nghệ sĩ Chấn Cường (CLB Sân khấu Lạc Long Quân) trong ca cảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Vườn hoa nghệ thuật Việt Nam

Nhạc sĩ, NSƯT Thế Hiển cho rằng non sông thái bình, nhân dân hạnh phúc ấm no đó là một món quà vô giá của dân tộc Việt Nam. "77 năm đã trôi qua nhưng Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 đã trở thành sức mạnh to lớn giúp người dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Với trọng trách của người làm công tác văn hóa nghệ thuật, Hội Âm nhạc TP HCM luôn ý thức phải có những sáng tác mới, thể hiện niềm tự hào và lòng yêu nước thẳm sâu với lịch sử hào hùng của dân tộc" - nhạc sĩ Thế Hiển bày tỏ.

Soạn giả Hoàng Song Việt tâm sự: "Ý nghĩa thiêng liêng của ngày Quốc khánh là động lực giúp tôi sáng tác nhiều bài ca cổ, chuyển thể nhiều kịch bản cải lương, cụ thể nhất là "Nợ nước non" mà Nhà hát Cải lương Việt Nam vừa lưu diễn thành công tại TP HCM".

Theo soạn giả Hoàng Song Việt, người nghệ sĩ cũng là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, vì vậy phải có nghĩa vụ sáng tác những tác phẩm để thổi bùng lên trong lòng mỗi người dân về niềm tự hào dân tộc, về tình yêu quê hương đất nước, hun đúc tinh thần băng qua mọi thác ghềnh, tiến lên phía trước chung tay xây dựng đất nước hạnh phúc ấm no, giàu mạnh.

Với tinh thần này, vào cao điểm đại dịch vừa rồi, soạn giả Hoàng Song Việt đã viết tác phẩm liên ca cảnh "Niềm tin" phòng chống dịch Covid-19. Tác phẩm được dư luận chú ý và đánh giá cao vì đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người dân trong những ngày đại dịch.

NSND Tạ Minh Tâm thì tâm đắc với lời dạy của Bác Hồ về việc đặt niềm tin vào tuổi trẻ, vào lứa thanh niên. Đánh giá rất cao vai trò của thế hệ trẻ, Bác Hồ đã viết: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội".

"Hôm nay trong ngày Tết Độc lập, từ trong sâu thẳm trái tim mình, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được sống trong một đất nước độc lập, tự cường; với tư cách là người thầy, tôi sẽ nỗ lực không ngừng để góp phần đào tạo một thế hệ ca sĩ trẻ có bản lĩnh, thực tài và quý trọng đạo đức" - NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ.

Có thể nói không có hạnh phúc nào bằng là một công dân được sống trong đất nước hòa bình, tự do, nên đội ngũ văn nghệ sĩ tại TP HCM nói riêng, cả nước nói chung đã không ngừng sáng tác những tác phẩm với những ca từ hay và có ý nghĩa, những vai diễn sâu sắc thể hiện ý chí, quyết tâm xây dựng vườn hoa nghệ thuật Việt Nam ngày càng tươi đẹp.