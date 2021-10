Rapper, diễn viên, nghệ sĩ hài người Mỹ Ricarlo Flanagan đã qua đời ở tuổi 41 sau trận chiến với Covid-19.

Stu Golfman, đại diện truyền thông của Ricarlo Flanagan, thông báo trên Variety về việc nam nghệ sĩ này ra đi vĩnh viễn. "Đại dịch Covid-19 đã cướp mất sinh mạng của một nghệ sĩ biểu diễn tài năng, một người vô cùng tốt bụng, chân thành. Ricarlo Flanagan sẽ được nhớ đến mãi" - Stu Golfman cho biết.

Ricarlo Flanagan từng nói về cuộc chiến với Covid-19 vào đầu tháng này trên mạng xã hội Twitter khi nhấn mạnh: "Covid-19 không phải trò đùa! Tôi không muốn bất kỳ ai mắc phải bệnh này".

Ricarlo Flanagan qua đời sau trận chiến với Covid-19

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc nam nghệ sĩ này

Bạn bè của Ricarlo Flanagan đã mở tài khoản GoFundMe để quyên góp giúp người thân nam nghệ sĩ bù đắp phần nào chi phí trong giai đoạn đau buồn này.

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc Ricarlo Flanagan và tưởng niệm anh trên trang cá nhân. Nghệ sĩ hài Steve Hofstetter nhắn nhủ rằng công chúng nên nghiêm túc với Covid-19, tiêm ngừa đầy đủ, mang khẩu trang khi ra đường để bảo vệ bản thân lẫn cộng đồng.

Ricarlo Flanagan hứng thú với làng hài kịch vào năm 2007 khi đọc thông tin quảng cáo lớp học hài kịch trên tờ rơi dán cột điện ở bang Michigan – Mỹ. Sau đó, anh tham gia lớp học này và theo đuổi sự nghiệp nghệ sĩ hài.

Năm 2015, anh tranh tài trong chương trình truyền hình thực tế chuyên về hài kịch danh tiếng "Last Comic Standing" và vào bán kết. Hai năm sau, anh phát hành album hài đầu tiên của mình có tên "Man Law".

Bằng những nỗ lực tự thân, Ricarlo Flanagan được mời tham gia hàng loạt chương trình, các phim hài, hài tình huống: "The Mick", "The Carmichael Show", "Insecure", "The Neighborhood", "Kidding", "Walk the Prank". Anh có vai diễn trong các loạt phim "Shameless". Anh còn nhiều dự án bỏ dỡ khi qua đời.

Ngoài công việc nghệ sĩ hài, Ricarlo Flanagan còn là rapper với nghệ danh Father Flanagan. Album đầu tay của anh là "Death of Davinchi" ra mắt 2010.

Hôm 27-9, anh thông báo trên trang cá nhân chuẩn bị ra mắt album thứ tư có tên "Both Sides of The Brain" vào tháng 10 nhưng không kịp.