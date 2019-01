Nghệ sĩ tranh Giải Mai Vàng 2018 nói trước giờ G: Hồi hộp đợi chờ

10/01/2019 08:00

Ca sĩ PHI NHUNG: Hy vọng cho con gái

Liên tục nhiều năm được vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng, ngoài niềm vui, với tôi, đây còn là vinh dự lớn. Tôi may mắn có những ca khúc được công chúng yêu thích. Nhưng thành thật mà nói, tôi đi hát và được khán giả đón nhận, với tôi như thế là đủ rồi. Tôi không mong gì nhiều hơn nên việc có giải thưởng hay không, tôi không nghĩ nhiều về nó. Tất nhiên, có thì quá tốt, không có cũng không phải buồn. Nhất là năm nay, tôi cùng con gái nuôi Quỳnh Trang đều là ứng viên ở cùng một hạng mục nên tôi hy vọng con gái mình là người sở hữu tượng Mai Vàng hơn là cầu mong cho mình chiến thắng.

QUỲNH TRANG: Vào top 5 là giải thưởng lớn rồi

Đây là lần đầu tiên tôi được khán giả đề cử tranh Giải Mai Vàng Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích trong năm. Tôi thấy mình thật sự may mắn khi những nỗ lực của mình trong thời gian qua được khán giả ghi nhận. May mắn hơn là tôi được đề cử cùng với mẹ nuôi Phi Nhung. Tôi không nghĩ mình có thể chiến thắng vì ngoài mẹ Phi Nhung, các anh chị khác đều là những người được công chúng yêu mến từ lâu. Được ở vị trí top 5, tôi cũng đã nhận được giải thưởng quá lớn rồi. Đó là một kỷ niệm quá đẹp và là động lực cho tôi trên con đường ca hát. Dù tôi không có nhiều cơ hội đoạt giải nhưng sẽ đến dự vì tôi muốn gửi lời chúc mừng đến người chiến thắng, có thể người đó là mẹ Phi Nhung của tôi.

Vũ Cát Tường: Trân trọng nơi trân trọng mình

Tôi hạnh phúc vô bờ, không phải vì mình là ứng viên của Giải Mai Vàng lần này mà vì tôi được nhìn nhận về làm nghề. Với tôi, sự nhìn nhận của Giải Mai Vàng là một phần thưởng vô giá. Năm nay, cảm xúc của tôi trải qua nhiều biến động, tôi chỉ có thể thể hiện qua âm nhạc. Tôi rất vui khi có được sự đồng cảm từ khán giả là công chúng của Giải Mai Vàng.

Năm nay, tôi sẽ gác mọi việc để đến dự chương trình. Đây cũng là lời xin lỗi của mình vì năm ngoái tôi đã lỡ hẹn, không có mặt khi được xướng tên. Có giải thưởng hay không, với tôi không quá quan trọng vì điều tôi mong đợi là sự đồng cảm, đón nhận của công chúng về những sản phẩm âm nhạc của mình. Tôi đã có được điều ấy tại Giải Mai Vàng lần này.

Tố My: Vinh dự lớn

Tố My cảm thấy rất hồi hộp và mong chờ đến giờ trao giải, kể từ khi có tên trong top 5 hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, dẫn đầu nhiều tuần trong vòng bầu chọn thì tâm trạng của Tố My ngày nào cũng háo hức và mong chờ. Một vinh dự lớn lao mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng muốn một lần có được, nhất là những nghệ sĩ trẻ như Tố My. Chắc chắn ai cũng sẽ mong chờ mình được xướng tên trong lễ trao Giải Mai Vàng 2018 nhưng đối với Tố My, được góp mặt trong top 5 đã là niềm vinh dự, dù kết quả có thế nào Tố My cũng rất biết ơn những tình cảm quý giá của khán giả đã luôn yêu thương và bầu chọn cho Tố My. Tố My hứa sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để không phụ lòng yêu thương của mọi người.

Phương Anh: Ai cũng đều xứng đáng

Cảm xúc đầu tiên của tôi khi thấy mình có tên trong danh sách đề cử tranh Giải Mai Vàng 2018 là bất ngờ và hạnh phúc. Bất ngờ vì tôi không dám nghĩ mình lại được khán giả thương yêu và ủng hộ như vậy. Tôi thấy thật vinh dự và tự hào. Mỗi ca sĩ ứng viên có một thế mạnh riêng, ai cũng đều xứng đáng có cơ hội chiến thắng tại Giải Mai Vàng danh giá lần này. Tôi cũng hy vọng nhưng cũng hiểu người chiến thắng là người có tài và may mắn nhất. Vị trí ứng viên của Giải Mai Vàng đã là quá hạnh phúc cho tôi trong bước khởi đầu nghề hát còn mới mẻ của mình.

Hương Tràm: Mong muốn mình chiến thắng

Hương Tràm cảm thấy rất vinh dự khi được có tên trong top 5 tranh Giải Mai Vàng lần này. Đây là giải thưởng lâu năm và uy tín mà nhiều thế hệ nghệ sĩ đều ao ước được một lần sở hữu. Trước đây, Hương Tràm cũng từng theo dõi Giải Mai Vàng, nhìn các anh, chị nhận được giải là ao ước, luôn nhìn vào đó để nỗ lực và cố gắng phát triển sự nghiệp. Nếu hỏi có mong muốn chiến thắng không thì chắc chắn là có. Hương Tràm tin rằng nếu mình nghĩ thật nhiều đến những điều tốt đẹp thì nó sẽ thành hiện thực. Đó sẽ là một món quà tuyệt vời cho Hương Tràm và người hâm mộ, những khán giả đã yêu thương, theo dõi chặng đường 6 năm ca hát của Tràm.

Thu Hằng: Hy vọng may mắn sẽ mỉm cười

Tôi rất hạnh phúc, bất ngờ và hãnh diện lắm khi là một trong số ứng viên tranh Giải Mai Vàng lần này. Thật lòng, tôi chưa từng nghĩ đến có một ngày mình trở thành ứng viên sáng giá của Giải Mai Vàng. Nhưng khi mình là một trong những ứng viên có cơ hội sở hữu tượng Mai Vàng, tôi hằng ngày vẫn mong mỏi tên mình được xướng lên trên sân khấu của lễ trao giải. Đó chắc chắn là một khoảnh khắc tuyệt vời sẽ chẳng thể nào quên được. Trong năm qua, tôi đã có rất nhiều may mắn, hy vọng một lần nữa may mắn lại mỉm cười với mình tại lễ trao Giải Mai Vàng 2018.

Soobin Hoàng Sơn: Bất ngờ lớn

Được có tên trong đề cử Giải Mai Vàng 2018 là một bất ngờ lớn với tôi. Bất kỳ giải thưởng nào tôi cũng đều trân trọng, vì đó là sự đánh giá cao của giới chuyên môn cũng như tình cảm của khán giả dành cho mình. Nhưng tôi không quá kỳ vọng mình sẽ đoạt giải vì mỗi giải thưởng đều sẽ có tiêu chí lựa chọn riêng và luôn bất ngờ tới phút cuối cùng.

Năm nay, Soobin Hoàng Sơn sẽ tập trung nhiều hơn cho âm nhạc, hy vọng sẽ mang lại cho khán giả cảm xúc nhiều hơn. Một lần nữa, cảm ơn khán giả đã đề cử và bầu chọn cho tôi. Chúc Mai Vàng sẽ có một mùa giải thành công, chọn được những gương mặt nghệ sĩ xứng đáng.

NOO PHƯỚC THỊNH: Giải Mai Vàng với tôi không bao giờ là đủ

Đây không phải lần đầu tôi được đề cử tại Giải Mai Vàng danh giá và cũng đã 3 lần may mắn sở hữu tượng Mai Vàng nhưng lần nào cảm giác của tôi cũng đầy hồi hộp xen lẫn lo lắng. Tôi đã có một năm miệt mài cho những dự án âm nhạc với nỗ lực làm sao hôm nay phải tốt hơn hôm qua. Tôi cũng đã có những giải thưởng đầy khích lệ trước đó. Nhưng với tôi, Giải Mai Vàng không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn là giải thưởng có giá trị thực tế, cho tôi biết mình đã nỗ lực đến đâu và mình cần phải làm thêm gì nữa để hoàn thiện bản thân. Nói vậy để thấy rằng Giải Mai Vàng với tôi không bao giờ là đủ. Năm nào tôi cũng hy vọng và cầu nguyện mình là người chiến thắng. Năm nay, tôi cũng mong mình lại đạt được điều ước nguyện đó!

Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 24-2018 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 12-1 tại Nhà hát Thành phố. Chương trình được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.



Nhóm P336: Giật mình khi được đề cử Nhóm P336 đã giật mình khi thấy tên nhóm tiếp tục xuất hiện trong danh sách đề cử tranh Giải Mai Vàng 2018 Nhóm hát được yêu thích nhất trong năm. Năm ngoái, chúng tôi đã giành được giải thưởng, nên cũng không dám nghĩ năm nay sẽ tiếp tục được giải. Nhưng nếu được thì quá vui và cảm thấy sự miệt mài chăm chỉ của mình luôn được công chúng dõi theo và ghi nhận. Năm 2018, nhóm có một năm rất bận rộn, miệt mài ra sản phẩm mới, đóng phim... và biểu diễn với mong muốn không phụ lòng tin yêu của mọi người. Nhóm Monstar: Hy vọng sẽ có giải Cảm xúc của nhóm Monstar khi được đề cử Giải Mai Vàng trong hạng mục Nhóm nhạc được yêu thích nhất là rất vinh dự, xem đây là động lực lớn để nhóm tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nhóm cũng hy vọng với một năm nỗ lực hết mình, sẽ được đền đáp xứng đáng và hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với Monstar. Đã nhiều lần Monstar có mặt trong danh sách đề cử của Giải Mai Vàng nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với nhóm. Chỉ hy vọng lần này, Monstar nắm chắc giải thưởng trong tay mình.





