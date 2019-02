Ngọc Huyền xúc động trong chương trình vinh danh nhạc sĩ Bắc Sơn

18/02/2019 14:58





NSƯT Ngọc Huyền trong chương trình kỷ niệm 14 năm ngày mất của nhạc sĩ Bắc Sơn

"Tôi xúc động vì không gian của chương trình "Đưa âm nhạc mang âm hưởng dân ca đến học đường" đã được gia đình nhạc sĩ Bắc Sơn tổ chức đúng vào ngày giỗ thứ 14 của ông. Bao nhiêu ký ức hiện về trong tôi khi được trò chuyện với ông. Năm đó, tôi đã viết lời vọng cổ cho bài hát Còn thương rau đắng mọc sau hè, và ông đã khen ngợi, động viên tôi khi sáng tác nhạc của ông theo thể điệu tân cổ giao duyên, không ngờ hôm nay lại được hát trong chương trình giao lưu với học sinh" - NSƯT Ngọc Huyền tâm sự.

"Mỗi bài hát đều gắn với một câu chuyện. Ông đã kể cho chúng tôi nghe, dành cả giờ đồng hồ để trao đổi với chúng tôi về những ca khúc mà ông tâm đắc. Ông là người nhạc sĩ đã vận dụng rất khéo khi đưa âm nhạc ngũ cung vào sáng tác, để hò, xự, xang, xê, cống hòa quyện ngọt ngào, chuyển tải những cung bậc cảm xúc mà đi xa khi nghe thì cảm thấy đó là quê nhà, nơi không thể lìa xa" - NSƯT Ngọc Huyền nói.

NSƯT Ngọc Huyền giao lưu với học sinh trong chương trình vinh danh nhạc sĩ Bắc Sơn

Ca sĩ Bích Phượng, con gái của đệ nhất danh ca miền Nam – NSND Út Trà Ôn, thổ lộ: "Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng lên xao xuyến hồn quê thì những ca khúc của nhạc sĩ Bắc Sơn hiện hữu một vầng trăng không có tuổi, lúc nào cũng lung linh sáng đẹp. Giai điệu và ca từ của ông như cho người nghe được mặc chiếc áo mới sáng bừng, rực rỡ. Nhạc và thơ của Bắc Sơn là khối tình quyện chặt tâm hồn người mộ điệu luôn hướng đến những loài hoa đơn sơ, mộc mạc nhưng có dáng vẻ không lẩn vào đâu được".

Gia đình của nhạc sĩ Bắc Sơn sẽ tổ chức các suất diễn tại các trường học: THCS Bình Trị Đông, PTTH Hùng Vương và các doanh trại quân đội tại tỉnh Long An, nhằm tưởng nhớ ông trong ngày giỗ lần thứ 14.

Các nghệ sĩ hát liên khúc lý vinh danh nhạc sĩ Bắc Sơn tại Trường THCS Lê Tấn Bê

NSƯT Ngọc Huyền lần đầu đến với chương trình "Đưa âm nhạc mang âm hưởng dân ca vào học đường", cô đã phấn khởi nói: "Đây thật sự là việc làm ý nghĩa mà hai người con gái của nhạc sĩ Bắc Sơn là chị Hạ Châu, Bích Thủy đã thực hiện đúng di nguyện của cha, tiếp tục nhân rộng sức lan tỏa những giai điệu, những ca từ được viết từ âm nhạc ngũ cung. Khán giả trẻ đã hưởng ứng rất nồng nhiệt, bằng chứng là các em học sinh đã lên sân khấu cùng hát với tôi bài Còn thương rau đắng sau hè và hát với chị Hạ Châu bài Em đi trên cỏ non" - NSƯT Ngọc Huyền tâm sự.

NSƯTNgọc Huyền và hai ca sĩ Nguyễn Tuấn, Liêu Kỳ trong chương trình vinh danh nhạc sĩ Bắc Sơn tại trường học Lê Tấn Bê

Trong chương trình vinh danh nhạc sĩ Bắc Sơn tại các trường học các ca sĩ, diễn viên đã hát các ca khúc: Còn thương rau đắng mọc sau hè, Qua ngõ trúc, Sa mưa giông, Đêm nghe bài vọng cổ, Hoa đào năm ngoái, Mùa xuân cao nguyên, Xuân tưởng niệm, Cối khuya… Gia đình nhạc sĩ Bắc Sơn cũng đã thực hiện các chương trình MV giới thiệu những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Bắc Sơn đã được các ca sĩ chuyên hát dòng nhạc của ông thể hiện bằng niềm cảm xúc chân thật như: Còn nghe thương thầm (Hạ Châu), Em đi trên cỏ non (Bích Thủy), Còn thương góc bếp chái hè (Hạnh Nguyên), Cối khuya (Hoàng Minh Phi), Chùm bông hoa khế (Bích Phượng), Con tư Bến Tre (Đông Đào), "Tháng mấy em về" (Nghi Tâm, Tâm Tâm), "Lặng lẽ" (Bình Chinh), "Điệu ru mòn mỏi" (Trương Thái Bảo), Mùa xuân cao nguyên (Huỳnh Quý)…Riêng bài tân cổ giao duyên "Chờ mưa giông bông kết trái" (Khánh Tuấn, Tâm Tâm) do soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn viết lời vọng cổ, dựa theo bài hát mang âm hưởng ngũ cung của nhạc sĩ Bắc Sơn và bài "Liên khúc lý vinh danh người nhạc sĩ tài hoa" do các ca sĩ đã gắn với đoàn văn nghệ "Tình ca Bắc Sơn" biểu diễn mở màn rất sinh động.

Ca sĩ Nghi Tâm, Bích Thủy và học sinh trường THCS Lê Tấn Bê hát bài "Hoa đào năm ngoái"





Bài và ảnh: Thanh Hiệp