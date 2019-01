Người mẫu Úc chết bất ngờ tại nhà riêng

07/01/2019 16:28

Không thấy người mẫu 46 tuổi này phản hồi các tin nhắn từ ngày 3-1, người thân và bạn bè của cô đã báo cảnh sát. Thi thể của Annalise Braakensiek được phát hiện tại nhà riêng.

Annalise Braakensiek ra đi ở tuổi 46

Trước khi qua đời đột ngột, Annalise Braakensiek đăng một loạt các dòng chia sẻ buồn bã trên mạng xã hội Instagram có hơn 40.000 người theo dõi của cô. "Mọi thứ dường như đảo lộn, rối rắm vào thời điểm này. Cảm ơn tận đáy lòng tất cả những người đang nỗ lực giúp đỡ tôi vượt qua mây đen u ám của cuộc đời" - Annalise Braakensiek viết.

Annalise Braakensiek ly dị chồng Danny Goldberg năm 2018 sau 16 năm bên nhau. Cô từng than thở, đau buồn vì hôn nhân tan vỡ. Annalise Braakensiek luôn dành những lời có cánh khi nói về cuộc hôn nhân 16 năm đã qua nhưng không tiết lộ lý do tan vỡ.

Người đẹp này từng chiến đấu với bệnh trầm cảm trong nhiều năm trước và cũng là đại sứ của R U OK? Day năm 2017. R U OK là một tổ chức từ thiện ngăn ngừa tự tử ở Úc, nhắc nhở mọi người rằng những cuộc trò chuyện, chia sẻ kịp thời cùng người thân, bạn bè có thể cứu sống họ. Trong đó, R U OK? Day là ngày dành nhắc nhở mọi người quan tâm, chia sẻ hơn đến những người trong gia đình, bạn bè xung quanh, hỏi họ "Có ổn không?" để kịp thời hỗ trợ.

Adriana Dib - bạn thân của Annalise Braakensiek, nói rằng cả hai có tâm sự với nhau vài ngày trước. Cô nhận thấy bạn mình vẫn ổn, cả hai thảo luận về năm mới cùng những điều tuyệt vời khác, không có vẻ gì là bất thường.

Phát ngôn viên của cảnh sát địa phương cho biết kiểm nghiệm hiện trường sơ bộ không có dấu hiệu đáng ngờ. Họ sẽ khám nghiệm thi thể để biết rõ nguyên nhân tử vong.

Annalise Braakensiek là người mẫu danh tiếng của nước Úc. Cô còn là một nhà thiết kế trang sức, đồ lót, đồ ngủ, một blogger du lịch, diễn viên, MC. Cô tham gia 5 phim truyền hình với vai trò diễn viên.

Cảnh sát nói không có dấu hiệu bất thường khi khám nghiệm hiện trường sơ bộ

Cô chia sẻ nhiều dòng trạng thái buồn bã trước đó trên mạng xã hội

M.Khuê (Theo Daily Mail)