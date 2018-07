Ngưỡng mộ các siêu sao kỳ cựu trong "Mamma Mia 2"

22/07/2018 21:24

Không chỉ mang dàn sao cũ trở lại (ngay cả Meryl Streep cũng góp mặt dù nhân vật Donna của bà đã qua đời), phần 2 bộ phim còn quy tụ nhiều gương mặt mới tái hiện quá khứ của Donna.



Poster "Mamma Mia 2" Ảnh: REUTERS

Không kém các "soái ca" tuổi đôi mươi, những diễn viên thế hệ chú, bác này vẫn còn rất phong độ, đủ "đốn" tim người xem. Trong đó, diễn viên Pierce Brosnan vào vai bố Sam Carmichael hiện tại. Pierce Brosnan vẫn có dịp để ca hát và khoe cơ thể gọn gàng ở tuổi 65. Mái tóc muối tiêu, đôi mắt như có ma lực và chiếc áo sơ mi bó sát, Sam Carmichael là mẫu ông bố "mặt ngầu" mà mọi cô con gái thầm ao ước. Diễn viên Colin Firth, trong vai Harry Bright hiện tại, khẳng định "lão hóa ngược" là có thật. Dù đã cách "Mamma Mia!" cả một thập kỷ nhưng Colin Firth hầu như chẳng thay đổi là bao. Sơ mi trắng, quần tây và tư thế điềm đạm, ông là mẫu diễn viên hoàn hảo cho vai một doanh nhân thành đạt. Siêu sao Stellan Skarsgard trong vai Bill Anderson hiện tại cũng không thua kém. Stellan Skarsgard đã có màn quay trở lại đáng nhớ với vai diễn nhà văn, vận động viên đua thuyền Thụy Điển Bill Anderson tưng tửng. Ông bố của dòng họ nổi tiếng Skarsgard đúng là rất có tiếng tăm tại Thụy Điển, khi các con của Stellan đều là những diễn viên thành danh (và siêu đẹp trai). Sự hài hước và nét quyến rũ của đàn ông Bắc Âu vẫn còn "hừng hực" trong nhân vật, khiến khán giả chỉ muốn được như bà cô Rosie ôm lấy thân hình cao lớn này.

Ở tuổi 62, Andy Garcia "đánh bật" 3 ông bạn già bằng vẻ ngoài không thể "soái ông" hơn. Vẻ lịch thiệp, ngọt ngào, bộ râu được tỉa gọn ghẽ và phong cách ăn mặc thời thượng, người quản lý đáng kính này có sức cuốn hút đặc biệt. Chi tiết Cher cất cao tiếng hát cùng Andy Garcia cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua của "Mamma Mia! Here we go again".

Thực tế, những "ông chú" này đều là siêu sao của điện ảnh thế giới. Hiếm có những bộ phim quy tụ nhiều siêu sao kỳ cựu đến thế. Sự quy tụ này khẳng định "gừng càng già càng cay". Đây không chỉ là câu chuyện hay mà còn là một bộ phim tinh tế trong từng cái liếc mắt, ánh nhìn. Một cử chỉ nhỏ cũng mang những thông điệp to lớn. Họ cho khán giả hiểu về nghệ thuật diễn xuất thực sự trên phim.





Thụy Vũ