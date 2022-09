Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết sau một thời gian dài chống lại bạo bệnh, vào lúc 11 sáng 10-9, nhà thơ Trần Quang Quý đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Ông ra đi nhẹ nhàng như những câu thơ ông viết cuối đời.



"Trần Quang Quý là một nhà thơ dấn thân trọn đời cho sự sáng tạo thơ ca. Càng bệnh nặng ông càng viết. Thơ ca đã giữ ông ở lại thế gian này lâu hơn chúng ta nghĩ. Và những bài thơ của ông sẽ sống lâu hơn cuộc đời ông" - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ trên trang cá nhân .

Nhà thơ Trần Quang Quý sinh ngày 2-1-1955 tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.

Từ năm 1971 đến năm 1977, ông tham gia lực lượng Công an Nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) tại các tỉnh Nghệ An, An Giang, Kiên Giang. Từ năm 1977 đến năm 1982, ông là cán bộ văn hóa thông tin Phú Thọ. Từ năm 1983 đến năm 1985, ông theo học khóa II Trường Đại học Viết văn Nguyễn Du.

Nhà thơ Trần Quang Quý từng đảm nhận vai trò Trưởng ban biên tập báo Nông dân Việt Nam (nay là báo Nông thôn ngày nay từ năm 1988 đến năm 1994. Sau đó ông biên tập viên, rồi Tổng biên tập tạp chí Dân số và Gia đình. Từ năm 1996 đến năm 2000, ông theo học và tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Từ năm 1998 đến năm 2005, ông là Tổng biên tập báo Gia đình và Xã hội. Năm 2009, ông chuyển sang làm Phó Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2019.

Ông được biết đến là một trong những gương mặt tiêu biểu của thơ Việt hai thập niên đầu thế kỷ 21. Ngoài những tập thơ đã xuất bản trong nước, thơ Trần Quang Quý đã được dịch và in ở nhiều nước như Mỹ, Hàn Quốc, Ba Lan, Cộng hòa Séc…

Nhà thơ Trần Quang Quý từng đoạt giải nhì thơ tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1983 - 1984, Giải thưởng thơ tuần báo Văn nghệ các năm 1990, 1995, Giải ba truyện ngắn báo Người Hà Nội, năm 1986. Ông cũng nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, tập thơ "Giấc mơ hình chiếc thớt", năm 2004. Giải nhất thơ 50 năm Bộ đội biên phòng (1959 - 2009), tập thơ "Nguồn" của nhà thơ đã đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2019…

Gia tài tác phẩm của ông khá phong phú với gần 20 cuốn sách gồm cả tập thơ, truyện ngắn, kịch bản phim, bút ký. Ngay trước khi ông qua đời, khi đang gồng mình chống chọi với bệnh tật, tập thơ "Những sắc màu đa thức" của ông đã ra mắt độc giả.