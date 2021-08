Nhạc sĩ Thanh Dũng

Bà Lê Thị Thiên Hương xúc động cho biết: "Ông xã tôi nhập viện điều trị bệnh Covid-19 từ ngày 8-8. Lúc đó cả nhà tôi đều là F1 nên được cách ly tại nhà. Hôm nay, gia đình nhận được kết quả xét nghiệm đều âm tính, nhưng đến chiều thì được các bác sĩ thông báo ông nhà tôi có triệu chứng khó thở. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông nhà tôi đã không qua khỏi".

Nhạc sĩ Thanh Dũng tên thật Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1968, là con trai lớn của vợ chồng NSƯT Bửu Truyện, nghệ sĩ Thanh Thế. Ngay từ lúc còn trẻ, ông đã gắn bó với sân khấu cải lương tuồng cổ, lớn lên bên cánh gà sân khấu, được các thế hệ nghệ sĩ tuồng cổ của hai đoàn: Huỳnh Long và Minh Tơ dìu dắt. Ông chọn con đường âm nhạc để tiến thân trong khi cha mẹ đều là hai ngôi sao sáng của sân khấu cải lương tuồng cổ. Ông đang công tác tại Nhà hát Trần Hữu Trang.

Nhạc sĩ Thanh Dũng và nghệ sĩ Nhã Thy

Ban đầu ông được NSƯT Minh Tâm (em trai của NSND Thanh Tòng) hướng dẫn đệm đàn organ, sau đó qua sự mài mò tự học và được các nhạc sĩ chuyên nghiệp chỉ dẫn, ông đã đúc kết cho mình kinh nghiệm sáng tác.

NSND Thoại Miêu nhận xét: "Nhạc sĩ Thanh Dũng là con nhà nòi, rất nghiêm túc trong công việc, miệt mài lao động nghệ thuật. Suốt chiều dài gắn bó với Nhà hát Trần Hữu Trang, anh đã sáng tác âm nhạc cho rất nhiều vở cải lương tham dự các hội diễn, liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc. Đợt này, Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT của Nhà hát Trần Hữu Trang đã giới thiệu anh đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NSƯT đợt 10. Trong gần 30 năm cống hiến với nghề, anh đạt nhiều giải thưởng cao quý".

Nhạc sĩ Thanh Dũng đã đóng góp tích cực với vai trò chỉ huy dàn nhạc và sáng tác âm nhạc cho các vở diễn như: "Nỗi đau ngày ấy", "Hiu hiu gió bấc", "Tổ quốc nơi cuối con đường" (đều đoạt HCV) ; "Trung thần", "Đào Duy Từ", "Đóa sen Việt"…(đều đoạt HCB). Anh là nhạc sĩ của ban nhạc chuyên đệm đàn cho các thí sinh tham dự cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" do HTV tổ chức hơn 25 năm qua.

Hiện nay, do giãn cách xã hội, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM sẽ tiến hành hỏa táng nhạc sĩ Thanh Dũng.

Trên trang cá nhân của mình, nhiều nghệ sĩ sân khấu cải lương tuồng cổ đã chia buồn với gia đình nghệ sĩ Thanh Thế, tất cả đều bày tỏ lòng thương tiếc về sự ra đi đột ngột của ông.



NSND Lệ Thủy cho rằng đây là một mất mát lớn đối với sân khấu cải lương và cải lương tuồng cổ. Vì gần như sau này khi sức khỏe của NSƯT Minh Tâm giảm đi do bị tai nạn, dẫn đến thương tật ở một cánh tay, thì hầu hết phần âm nhạc tuồng cổ đều do nhạc sĩ Thanh Dũng đảm trách. "Từ vở diễn cho đến các chương trình truyền hình như: "Vầng trăng cổ nhạc", "Ngân mãi chuông vàng", "Nghệ sĩ và sàn diễn"…, kể cả những vở diễn của các sinh viên dự thi tốt nghiệp tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, đều do nhạc sĩ Thanh Dũng phụ trách. Vĩnh biệt một nhạc sĩ tài năng, một người nghệ sĩ con nhà nòi xứng danh" - NSND Lệ Thủy xúc động.