Theo đó, giải Quả cầu vàng 2020 thay đổi điều kiện gửi tác phẩm. Các nhà phát hành phim sẽ phải liên hệ với HFPA (Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood) để sắp xếp lịch chiếu phim phù hợp với điều kiện về thời gian của lễ trao giải (tức không trễ quá 7 ngày trước khi ra mắt phim tại Los Angeles - Mỹ). Các nhà phát hành sẽ phải cung cấp đường link nội bộ của phim hoặc bản sao DVD cho ban tổ chức xem tại nhà. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15-3, dự kiến kết thúc vào ngày 30-4-2020.



Sự thay đổi quy định của giải thưởng điện ảnh danh giá Quả cầu vàng năm nay là nhằm bảo đảm yếu tố công bằng đối với các bộ phim bị hoãn chiếu do đại dịch Covid-19. Thay vì như trước đây, các tác phẩm điện ảnh phải được trình chiếu tại các rạp và các kênh truyền hình kỹ thuật số có tính phí ở khu vực Los Angeles ít nhất 7 ngày trước khi kết thúc năm thì nay, các bộ phim chỉ cần có lịch phát hành dự kiến tại Los Angeles hoặc được chiếu lần đầu trên các kênh truyền hình là sẽ đủ điều kiện tham gia.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 Ảnh: AFP

Đại dịch Covid-19 đã tác động đáng kể đến ngành công nghiệp điện ảnh toàn thế giới với các mức độ khác nhau, các rạp chiếu phim phải đóng cửa, nhiều liên hoan phim đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại. Hàng loạt bộ phim đầu tư lớn dự kiến được phát hành vào giữa tháng 3 và tháng 7 đã bị hoãn hoặc hủy trên toàn thế giới như: "Black Widow" (Góa phụ đen), "Wonder Woman 1984" (Nữ thần chiến binh 1984), "Fast & Furious 9" (Quá nhanh, quá nguy hiểm 9), "Mulan" (Hoa Mộc Lan), "A Quiet Place: Part II" (Vùng đất câm lặng), "The new mutants" (Dị nhân thế hệ mới), "No time to die" (phim phần 25 về điệp viên 007), "Antlers"... Hoạt động sản xuất phim cũng bị ngưng trệ.

Không chỉ có Quả cầu vàng, ban tổ chức của giải Emmy (Viện Truyền hình Nghệ thuật và Khoa học Los Angeles, gọi tắt là ATAS) cũng đã đưa ra thông báo chính thức về việc thay đổi thời gian và hình thức gửi tác phẩm dự giải. Theo đó, mùa giải Emmy lần thứ 72 sẽ có những thay đổi liên quan đến thời hạn gửi phim và thời gian bầu chọn giải thưởng. Dựa trên lịch trình quay và sản xuất phim của các hãng bị ảnh hưởng, phải dời lại, ban tổ chức giải Emmy đã gia hạn thời hạn nộp tác phẩm đến ngày 30-6 thay vì 31-5.

Nếu như Quả cầu vàng hay Emmy chỉ phải thay đổi quy định vì tác động của dịch Covid-19 thì hàng loạt sự kiện, giải thưởng quốc tế khác đã bị hoãn vô thời hạn: Giải thưởng César lần thứ 45 (ngày 28-2) bị hủy; giải thưởng Phim Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 43 (6-3) bị hủy; lễ trao giải Mâm xôi vàng lần thứ 40 (14-3) bị hủy; Liên hoan Phim quốc tế Bắc Kinh (dự kiến vào tháng 4) hoãn vô thời hạn; Liên hoan Phim Cannes 2020 (6-3) dời lại đến tháng 6 hoặc tháng 7.

Điều đó cũng đồng nghĩa một trong những lễ trao giải điện ảnh lớn nhất hành tinh là Oscar lần thứ 93 cũng bị ảnh hưởng, dễ dàng dời lịch trao giải hoặc phải có những thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế. Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì cho đến hiện tại, hàng loạt phim đã dời lịch chiếu chưa biết đến khi nào.

Nhiều ý kiến từ người trong giới kỳ vọng ngay sau khi đại dịch được ngăn chặn, các sự kiện điện ảnh lớn của thế giới lại sẽ được lên lịch. Tuy nhiên, khá nhiều sự kiện, lễ hội kinh doanh sẽ bị hủy bỏ vĩnh viễn khỏi nền công nghiệp điện ảnh bởi đó là cách giảm bớt gánh nặng tài chính trong giai đoạn ngành điện ảnh bước vào thời kỳ suy thoái do các tổn thất mà virus corona gây nên.