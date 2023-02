9 năm sau lần đầu tiên đến Việt Nam, ban nhạc Rock của nước Mỹ - The Aristocrats - sẽ quay trở lại Việt Nam với tour diễn "The Defrost tour" vào ngày 3-3 tại phòng hòa nhạc thuộc Nhạc viện Quốc gia Việt Nam.



Ban nhạc The Aristocrats gồm 3 thành viên là những nghệ sĩ kỳ cựu trong làng nhạc rock và progressive/fusion thế giới: Guthrie Govan (guitar), Bryan Beller (bass) và Marco Minnemann (trống). The Aristocrats được cho là một trong những nhóm trình diễn hòa tấu nhạc rock và jazz fusion tốt nhất thế giới hiện nay. Các buổi biểu diễn của The Aristocrats luôn khiến người hâm mộ, đặc biệt là cộng đồng những người chơi guitar, đam mê nhạc rock nóng lòng chờ đợi.

"Shooting Star Asia Tour" là tour diễn tại châu Á đầu tiên của 4 diễn viên trong bộ phim "F4 Thailand: Boys Over Flowers" (Vườn sao băng phiên bản Thái Lan) bao gồm Bright Vachirawit, Win Metawin, Dew Jirawat và Nani Hirunkit, sẽ có mặt tại Việt Nam với sự kiện "Shooting Star in Ho Chi Minh City" diễn ra vào 18 giờ 30 phút ngày 4-3 tại Nhà Thi đấu Quân khu 7.

Ban nhạc The Aristocrats sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 3-3. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Ngôi sao ca nhạc Johnny Stimson (chủ nhân bản hit "Smile") cũng đã chọn Sân khấu Lễ hội âm nhạc Hò Dô 2022 (vào tháng 12-2022 tại TP HCM) để giới thiệu ca khúc mới "Lasers". Khi ra mắt tại Việt Nam, ca khúc này chưa từng được phát hành trên bất kỳ nền tảng âm nhạc nào. Đáng chú ý, trong lịch trình biểu diễn vòng quanh châu Á, J‌ohnny Stimson đã dành tới 2 ngày biểu diễn tại Việt Nam (những quốc gia khác chỉ có 1 ngà‌y).

Nhóm nhạc 911 (của Anh Quốc) đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Ngay từ lần đầu tiên tới Việt Nam, chúng tôi thật sự ấn tượng bởi sự yêu thích của người hâm mộ Việt Nam dành cho ca khúc "I Do". Khi nhận được lời mời hợp tác với Đức Phúc thực hiện lại bài hát này, chúng tôi rất hào hứng, Đức Phúc là một ca sĩ trẻ đầy tiềm năng và có giọng hát tuyệt vời".

"Một ấn tượng nữa với chúng tôi là sự chuyên nghiệp của ê-kip sản xuất Việt Nam, đây là một trong những lý do giúp chúng tôi có được sự thành công ngoài mong đợi. Hy vọng trong tương lai, chúng tôi sẽ có những dự án âm nhạc thú vị khác tại Việt Nam" - nhóm nhạc 911 nói thêm.

Các ban nhạc The Moffatts; 911; A1 và BLUE khi tham gia Lễ hội âm nhạc quốc tế mùa hè 2022 (diễn ra tại Công viên Yên Sở, Hà Nội) đều cảm thấy phấn khởi cùng lời hứa sẽ quay trở lại.

Theo những người trong cuộc, quá trình mời các nghệ sĩ quốc tế sang Việt Nam biểu diễn đã gặp không ít khó khăn như tiền thù lao rất cao cùng rất nhiều những đòi hỏi nghiêm ngặt về đi lại, ăn ở, kế hoạch tổ chức… Ngoài ra, còn có những trở ngại khách quan khác như cách biệt về địa lý, múi giờ, ngôn ngữ. Tuy vậy, sau khi trải nghiệm tại Việt Nam, các ngôi sao ca nhạc quốc tế đều hài lòng với cách làm việc tận tình, chu toàn của ban tổ chức nước chủ nhà và đặc biệt là sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam.

Nhóm nhạc The Moffats đã thực hiện dự án "Cover Music Travel Love" với 4 MV (video ca nhạc) được quay tại Việt Nam, nhằm giới thiệu vẻ đẹp của Việt Nam đến thế giới. Nhóm nhạc The Moffatts bày tỏ: "Việt Nam là đất nước xinh đẹp, đồ ăn ngon, con người thân thiện. Qua dự án "Cover Music Travel Love", chúng tôi muốn cảm nhận Việt Nam một cách chậm hơn, sâu hơn và nghiêm túc hơn".