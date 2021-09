Cách đây không lâu, Y Jang Tuyn chia sẻ anh nhớ khán giả, nhớ sân khấu

Bạn bè, đồng nghiệp đồng loạt chia sẻ lời tiếc thương giọng ca xấu số. Những ngày mới nhập viện điều trị Covid-19, ca sĩ Y Jang Tuyn vẫn thường xuyên trao đổi với gia đình, bạn bè đồng nghiệp.

Nói về bệnh tình của mình, Y Jang Tuyn thổ lộ: "Có lẽ do phải thường xuyên hát, phổi mở lớn nên khi mắc Covid-19 sẽ gây khó khăn trong việc chữa trị". Anh từng đoạt giải ba cuộc thi Sao Mai 2001, giải ba Tiếng hát truyền hình năm 2003. Anh là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Âm nhạc TP HCM, biên tập viên âm nhạc của Đài Tiếng nói nhân dân TP HCM.



Chia sẻ cuối cùng của Y Jang Tuyn vào ngày 16-8 trên trang cá nhân: "Cả nhà thân mến. Hiện Tuyn phải đi công tác đặc biệt nên không trả lời tin cả nhà. Ai đã hiểu thì nhắn tin nhẹ động viên để em hoàn thành nhiệm vụ. Em không trả lời hết được đâu và không nên hỏi nhiều ạ. Ba mẹ, con hết lịch trình công tác sẽ về thôi. Đừng gọi con nhiều, tính con không thích ảnh hưởng đến công việc mà".

Anh vẫn luôn lạc quan trong khoảng thời gian trị bệnh

Trước đó, Y Jang Tuyn cũng chia sẻ những khoảnh khắc biểu diễn vì nhớ nghề, nhớ sân khấu và mong được hát trở lại. Ngày 9-8, Y Jang Tuyn đã hoàn thành ca khúc "Sài gòn cảm ơn - Sài gòn thank you" do chính anh sáng tác.

Nói về ca khúc, anh cho biết: "Sẽ không bao giờ viết về Covid nữa và đây là bài hát cuối cùng về chủ đề này. Một đề tài mà không một ai thích. Nhưng cũng thông qua hoàn cảnh ngặt nghèo của dịch bệnh mới thấy được tình người thật bao la. Và Sài Gòn tôi thật kiên cường".

Y Jang Tuyn (sinh năm 1979) chưa kịp tiêm vắc-xin trước khi bị mắc Covid-19. Do có bệnh nền về huyết áp nên đến lịch hẹn, anh không đủ điều kiện để tiêm. Sau đó không lâu, anh mắc bệnh. Anh phát hành nhiều album như Nẻo quê (cùng ca sĩ Trang Nhung thể hiện các sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Hợp và Dương Toàn Thiên, 2005), Khát (2006), Nỗi nhớ cao nguyên (2013), Chúng tôi lính hải quân (gồm các sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Hợp, 2013), Hoan ca mùa xuân (2015), Những bức tranh quê hương (2015)...