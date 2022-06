Thể hiện quan điểm cá nhân qua đoạn hội thoại trên mạng xã hội về vụ việc diễn viên Hữu Tín bị tạm giữ hình sự để điều tra tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", cả NSND Hồng Vân lẫn NSND Việt Anh đều bị công chúng chỉ trích, thậm chí kêu gọi tẩy chay, đề nghị tước danh hiệu.



Bị chỉ trích vì thương cảm Hữu Tín

Ngày 13-6, giới showbiz chấn động trước thông tin diễn viên Hữu Tín bị Công an quận 8, TP HCM tạm giữ hình sự để điều tra tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Diễn viên Hữu Tín từng làm việc tại sân khấu kịch Hồng Vân từ năm 2009. Chính vì thế, dòng trạng thái úp mở trên trang cá nhân của NSND Hồng Vân thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Hồng Vân viết: "Cả đêm qua không tài nào ngủ được, vừa giận, vừa buồn, vừa thương... Cuộc sống tự mình định đoạt, tương lai do mình quyết định, còn sống là còn phấn đấu, sai đến đâu sửa đến đó, vấp ngã chỗ nào đứng lên ở chỗ đó. Hãy cố gắng vì những người thân bên mình".

Ngay sau đó, nhiều khán giả và đồng nghiệp để lại những lời động viên nữ nghệ sĩ. Trong số đó, đáng chú ý nhất là dòng bình luận của NSND Việt Anh. Trả lời thắc mắc của đàn anh, Hồng Vân nói: "Chuyện này anh biết mà, nó dại dột quá (HT)". Đáp lại, NSND Việt Anh viết: "Anh mới biết tối qua, chắc bị ai tị hiềm chỉ điểm. Ở nhà mà sao công an biết vô bắt? Bạn với bè!".

NSND Hồng Vân và diễn viên Hữu Tín (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Ngay cả trong trường hợp những phát ngôn của sao Việt không có ý gì, hay chỉ là lời nói bông đùa trong lúc vui vẻ thì hậu quả vẫn rất khôn lường.

Đoạn hội thoại của NSND Hồng Vân và NSND Việt Anh lập tức gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều đã người chỉ trích: "Chơi ma túy mà được thương cảm, tội nghiệp. Xin thưa cô chú đó là vi phạm pháp luật nha"; "Công dân phải có nghĩa vụ tố giác tội phạm. Biết mà không tố giác đồng nghĩa với che giấu bao che sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật"; "Chả trách sao người ta có thành kiến với nghệ sĩ, đã là NSND, NSƯT mà còn ý nghĩ dung túng cho đồng nghiệp"; "Chơi ma túy có đáng được thương cảm, chỉ cần mang danh nghệ sĩ thì làm gì cũng phải được thương cảm?"; "Quá thất vọng trước phát ngôn của những người nghệ sĩ lớn!".

Trước những tranh cãi gay gắt của cộng đồng mạng, NSND Việt Anh đã xóa dòng bình luận bên dưới status của NSND Hồng Vân. Tuy vậy, hành động này vẫn không thể xoa dịu dư luận.

Ca sĩ Nguyên Vũ đã viết: "Im lặng đôi khi cũng là một dạng thương mến lo lắng, buồn giận không có nghĩa lúc nào cũng phải la lên cho người ta thấy và biết được cảm xúc của mình. Giúp đỡ nhau trong cơn khốn khó, chia sẻ những yêu thương trong hoàn cảnh khổ cực nhưng sai là sai, đôi khi phải thấy cái sai của bạn mình, của em mình, của cháu mình cũng là cái sai của mình, đừng vì tình thương thân thiết mà để người khác nhìn vào thành bao biện chống chế cho nhau. Và có những cái sai thì thương càng nên cho roi cho vọt". Quan điểm này của Nguyên Vũ đã được dư luận đồng tình.

Không phải chuyện hiếm

Đây không phải lần đầu tiên công chúng có phản ứng gay gắt với những phát ngôn thiếu cẩn trọng của người nổi tiếng. Trước đó, Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương từng khiến cư dân mạng "giận dữ" khi trả lời người hâm mộ "đầu thai kiếp sau đi em" cho câu hỏi về cách làm đẹp.

Là người có sức ảnh hưởng đến công chúng nên việc không thể kiểm soát được phát ngôn của mình như trường hợp của Phạm Hương khiến khán giả phẫn nộ.

Ca sĩ Mỹ Tâm được nhiều người ngưỡng mộ cả tài năng lẫn cách đối nhân xử thế. Tuy nhiên, Mỹ Tâm cũng không ít lần vấp phải vạ miệng vì thiếu kỹ năng ứng xử. Nổi cộm nhất là sự cố "đuổi" MC Diễm Quỳnh trong một chương trình truyền hình trực tiếp. Khi MC Diễm Quỳnh hỏi "Mỹ Tâm bây giờ ước gì?", Mỹ Tâm thản nhiên trả lời: "Em chỉ muốn chị đi vào cho em hát". Không cần hỏi cũng biết MC Diễm Quỳnh lúc đó đã sượng cỡ nào và Mỹ Tâm cũng phải chịu khá nhiều sự chỉ trích vì tội "vô duyên" của mình.

"Nếu khán giả thấy hài nhảm, hãy tắt tivi", phát ngôn gây sốc này của MC Trấn Thành khiến công chúng thực sự khó chịu. Hậu quả, Trấn Thành bị Đài Truyền hình Vĩnh Long cấm lên sóng. Trước những tranh luận từ công chúng, Trấn Thành đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời bày tỏ hy vọng khán giả sẽ tha thứ cho anh. Lần vạ miệng này là một trong những xì-căng-đan gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Trấn Thành.

"Có đại gia sẵn sàng bỏ 20.000 USD chỉ để gặp Trinh một lần" - Angela Phương Trinh khoe khoang về sự nổi tiếng của mình. Thậm chí, Phương Trinh còn nhấn mạnh sẵn sàng đem nhân chứng, vật chứng ra để đối chất với ai không tin lời nói của mình. Khán giả chỉ thấy chán ngán một người không ngại sử dụng chiêu trò để nổi tiếng như cô.

Á hậu Hoàng My từng là cái tên "chiếm sóng" showbiz Việt trong những ngày bão số 12 gây ra vào năm 2017, khi phát ngôn động đến nỗi đau của người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa bão. Người đẹp họ Vũ so sánh cơn bão đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ ngày 4-11-2017 không nhằm gì so với thiệt hại của "cơn bão" không hồi kết mà đương kim hoa hậu phải gánh chịu. Nhiều khán giả không hiểu sao một người đẹp được đánh giá là thông minh và có học như Hoàng My lại có thể phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy.

Trong một bài trả lời phỏng vấn vào năm 2017, ca sĩ Thanh Lam đã có những phát ngôn gây tranh cãi về nền âm nhạc Việt Nam đương đại. Cô nhận định: "Miền Nam có nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông". Không chỉ dư luận mà còn nhiều nghệ sĩ Việt đã phản ứng mạnh mẽ về quan điểm này. Không ít người cho rằng Thanh Lam quá tự cao tự đại qua phát ngôn này.

Ngày 17-6, Cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Trần Hữu Tín (SN 1987, tức diễn viên Hữu Tín) và Nguyễn Hoàng Phi (SN 1990) về 2 tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Các quyết định và lệnh bắt để tạm giam đã được VKSND quận 8 phê chuẩn. Trước đó, ngày 11-6, Công an quận 8 cùng nhiều đơn vị kiểm tra hành chính một căn hộ tại chung cư Giai Việt (phường 5, quận 8) và phát hiện trong phòng ngủ của căn hộ có một đĩa sành chứa tinh thể màu trắng và 2 gói ni-lông đựng 11 viên nén nghi vấn là ma túy. Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện 3 người trong căn hộ dương tính với chất ma túy. B.T.V

