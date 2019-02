Những mỹ nhân và soái ca "hot" nhất màn ảnh nhỏ 2018

01/02/2019 15:00

Phương Oanh: sống với thân phận của "Quỳnh búp bê"



Ngay khi bộ phim dán nhãn 18+ "Quỳnh búp bê" phát trên sóng VTV3, rất nhiều khán giả đã chờ đợi, khóc, thương, phẫn nộ, xót xa cho thân phận cô Quỳnh di diễn viên Phương Oanh thủ vai.



Quỳnh búp bê đã đưa tên tuổi của Phương Oanh lên một tầm mới

Nữ diễn viên cho hay thật sự cô đã mất cả năm chìm đắm với nhân vật của mình. Ngày đạo diễn Mai Hồng Phong gọi điện cho Phương Oanh để mời vào vai Quỳnh, cô đã chuẩn bị tâm thế một vai nhiều nước mắt, như rất nhiều vai bi trước đó của mình. Nhưng không ngờ đó lại là "một vai bi từ đầu đến cuối, khổ từ đầu đến cuối". Suốt phim, chỉ thấy Phương Oanh chiến đấu với số phận, với những tai ương ập xuống cuộc đời mỏng manh của mình. "Suốt thời gian dài quay phim, tôi đã sống với nỗi đau, tình cảm, tâm trạng của người khác. Tôi đã quên đi cuộc sống, cảm xúc của mình để chìm đắm vào cảm xúc của Quỳnh. Phim quay từ 6 giờ sáng đến 9-10 giờ đêm, thật sự là tôi không còn thời gian cho gia đình, bản thân và công việc kinh doanh của mình nữa" - Phương Oanh trải lòng khi nhớ về những ngày tháng tham gia diễn xuất trong "Quỳnh búp bê".

Sau "Quỳnh búp bê", nữ diễn viên nhận được rất nhiều lời mời làm phim, cả dài tập lẫn ngắn tập, nhưng cô đều từ chối vì chưa thấy đủ sức hút đối với nhân vật. "Vai thu hút được tôi phải là những vai có màu sắc, có sự khác biệt để sáng tạo. Nếu nhận làm phim vì tiền, tôi sẽ làm hỏng vai, hỏng phim. Rất hy vọng trong tương lai tôi sẽ được thử sức những dạng vai mới. Hoặc là tôi sẽ phải chờ thêm vài tháng nữa để lãng quên được cảm xúc của Quỳnh, như cách khép cánh cửa này, mở cánh cửa khác" - Phương Oanh nói.

"Soái ca" Doãn Quốc Đam

Doãn Quốc Đam và Phương Oanh trong phim "Quỳnh búp bê"

Dù chỉ xuất hiện ở nửa đầu phim "Quỳnh búp bê" nhưng vẻ phong trần, nửa chính nửa tà của nhân vật Cảnh, trưởng nhóm bảo vệ tụ điểm mại dâm, do Doãn Quốc Đam thủ vai, đã chiếm trọn cảm tình của khán giả. Khi Cảnh bị khai tử ở giữa phim, nhiều người giận dữ và muốn ngừng xem Quỳnh Búp Bê. Sự hâm mộ của người xem khiến biên kịch hồi sinh nhân vật ở tập cuối phần đầu, chuẩn bị cho phần tiếp theo.

Doãn Quốc Đam đóng nhiều phim nhưng bắt đầu ghi dấu ấn từ năm ngoái với "Người phán xử". Nam diễn viên tâm sự tuy không có lợi thế về ngoại hình nhưng bù lại, điều anh làm được với nhân vật chính là Cảnh diễn được đúng cái mình nghĩ – "cảm nhận như thế nào và diễn như thế". Nam diễn viên cũng cho hay, anh thích những nhân vật nam tính, ghét kiểu phim Hàn và thích đàn ông trong phim Mỹ.

Doãn Quốc Đam cho hay anh không muốn "ngủ quên" trên hào quang

Doãn Quốc Đam cũng chia sẻ, anh không muốn "ngủ quên" trên hào quang mà tập trung chuẩn bị cho các vai tiếp theo. "Cơn bão với một vai diễn có thể kéo dài một tháng, vài tháng, nhưng không thể lâu hơn, và tất nhiên không thể là mãi mãi. Khán giả có quên tôi, không nhắc gì nữa khi phim kết thúc cũng là điều bình thường. Thế nên, tôi biết mình ở đâu, mình có gì, và mình cần làm gì – Cảnh của "Quỳnh búp bê nói".

Trung Dũng và niềm đam mê nghiệp diễn

Rất nhiều khán giả dành tình cảm cho Trung Dũng qua vai Kiệt phim "Gạo nếp gaọ tẻ". Khuôn mặt nam tính, từng trải, Trung Dũng dễ dàng nhập vai và là sao nam nổi nhất phim.

Trung Dũng là sao nam nổi nhất phim "Gạo nếp gạo tẻ"

Nam diễn viên sinh năm 1973 chia sẻ, nghiệp diễn với anh là niềm đam mê, dù ba mẹ có cấm cản, từ mặt anh anh nhất quyết không bỏ. Đã có những thời điểm nam diễn viên trải qua những điều tồi tệ trong sự nghiệp nhưng nam diễn viên vẫn đắm đuối với nghiệp diễn. Lần trở lại với "Gạo nếp gạo tẻ", anh thật sự không ngờ khán giả lại thương nhân vật của mình đến vậy, vì logic thông thường, một người quá nhu nhược, hèn yếu và nhẫn nhịn đáng lý ra phải nhận về chỉ trích.

Nam diễn viên tâm sự, đa số khán giả đều không ngờ được Trung Dũng lại có thể đóng một vai bi như vậy. Với anh, thành công của diễn viên sau một nhân vật cũng có thể xem như con dao hai lưỡi. Sau sự thành công vang dội, nếu mình không tìm được bộ phim nào khác có độ hot tương tự hoặc cao hơn thì tên tuổi của mình sẽ dần tụt dốc.

Nhan Phúc Vinh - "người yêu cũ dễ thương"

Nhan Phúc Vinh được rất nhiều khán giả yêu thích trong "Ngày ấy mình đã yêu"

Đóng cặp cùng Nhã Phương trong phim "Ngày ấy mình đã yêu", Nhan Phúc Vinh chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả với vai Tùng. Cư dân mạng ưu ái gọi vai diễn này của anh là "người yêu cũ dễ thương nhất quả đất" hay "soái ca của màn ảnh Việt".

Đóng phim khá lâu, giành một số giải thưởng và luôn được yêu mến với nụ cười tỏa sáng cùng đôi mắt một mí. Nhan Phúc Vinh cho hay từ lúc bắt đầu đam mê diễn xuất đến bây giờ, anh chưa từng có mục tiêu sẽ phải đạt danh hiệu này, danh hiệu kia, đóng phim lớn này, phim lớn kia mà chỉ đơn giản là muốn được đóng phim và chọn vai mình thích.

Dấu ấn My "sói"

Với vai My sói trong "Quỳnh búp bê", Thu Quỳnh đã thực sự tạo được dấu ấn mạnh trong lòng khán giả.

Từng lọt tốp 10 Hoa hậu Việt Nam 2008, tốt nghiệp trường Sân khấu điện ảnh khoa Sân khấu và dần trở thành một trong những gương mặt sáng giá của nhà hát Tuổi trẻ. Nữ diễn viên từng giành huy chương bạc hội diễn sân khấu kịch Lưu Quang Vũ với vai Oanh trong Mùa hạ cuối cùng.

Thu Quỳnh gây dấu ấn với vai My "sói"

Tuy là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình nhưng phải đến vai My "sói", Thu Quỳnh mới có cái cảm giác bị ghét từ phim ra ngoài đời thật vì quá nhập vai. Nữ diễn viên cho hay cô từng nhận một số lời doạ giết, bỏ tù, gọi công an bắt, đánh đập, chửi… của khán giả vì quá ghét vai My sói trong phim. "Lúc đầu, đọc những lời doạ dẫm đó tôi cũng hoảng loạn, nhưng khi suy nghĩ kỹ tôi lại thấy, khi mình đã chạm đến cảm xúc của khán giả thì sẽ nhận được những lời đó. Và tự nhiên lại thấy vui vì như thế nghĩa là vai diễn của mình đã thành công. Để được khán giả ghét đâu phải dễ bởi người ta ghét vì mình diễn tốt chứ không phải ghét vì diễn chán" - Nữ diễn viên chia sẻ. Cô cũng cho rằng đó là thành công cho vai diễn, niềm hạnh phúc của diễn viên.

Thuý Ngân thực sự toả sáng

Thuý Ngân từng bị ăn tát vì khán giả vì quá ghét Hân Hoa hậu

Thuý Ngân - "Hân hoa hậu" của "Gạo nếp gạo tẻ" là một trong những cái tên nổi nhất của màn ảnh nhỏ 2018. Vào vai cô vợ "mẹ thiên hạ" với bản tính ngang ngược vì được nuông chiều từ nhỏ, Thúy Ngân hứng chịu nhiều "gạch đá" của khán giả từ những tập đầu phim lên sóng. Vì nhập vai quá tốt, Thuý Ngân khiến nhiều khán giả ghét "lây" cả cô ngoài đời, có những người đã để lại những bình luận chửi mắng nhân vật Hân trên trang cá nhân của Thúy Ngân, thậm chí nữ diễn viên 1991 còn bị ăn tát từ khán giả vì quá ghét Hân Hoa hậu.

Nữ diễn viên trong lễ trao giải Mai vàng 2018 của báo Người lao động

Thúy Ngân từng đoạt Á khôi Hoa khôi Trang sức 2009. Cô từng tham gia nhiều phim như "Hoa vẫn nở mùa đông", "Nước mắt chảy ngược", "Bến nước 13", "Sao đổi ngôi" nhưng phải đến "Hân hoa hậu" của "Gạo nếp gạo tẻ", Thuý Ngân mới thực sự toả sáng.

Yến Anh