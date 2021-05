Giọng ca Keshi - người được mệnh danh là "Hoàng tử Lo-fi gốc Việt" - vừa tung ra single "Beside you" cách đây ít hôm, đánh dấu sự trở lại trong năm 2021 với nhiều dự án đầy hứa hẹn.



Được đón nhận, yêu mến

Keshi nổi lên như một hiện tượng âm nhạc mang màu sắc u buồn trên nền alternative, hip hop, R&B độc đáo. Những ca khúc của Keshi nhanh chóng chiếm trái tim người nghe bởi giai điệu đẹp kết hợp bởi nhiều thanh âm đạo cụ, từ tiếng guitar thùng nhẹ nhàng cho đến giai điệu piano da diết và được đẩy lên cao trào bởi guitar điện.

Tên thật của Keshi là Casey Luong. "If you’re not the one for me who is" là một trong số những bản đầu tiên được Keshi đăng tải lên cuộc thi dành cho các fan của nghệ sĩ Joji trên nền tảng Reddit. Nhận về vô số lời tán dương từ nhiều người đã thôi thúc Keshi mạnh dạn chia sẻ âm nhạc của mình ra thế giới.

Nhà sản xuất âm nhạc Hoaprox có ca khúc được khán giả quốc tế đón nhận. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Ca khúc "Over u" (7 triệu lượt nghe trên Spotify), "Just friends" (9 triệu lượt nghe trên Spotify) nhưng ca khúc giúp Keshi lọt vào mắt xanh của hãng đĩa Island Records thuộc Universal Music Group là "Skeletons" ra mắt vào mùa hè năm 2019. Mới đây nhất, nam nghệ sĩ trẻ cũng đạt được cột mốc ấn tượng khác khi EP "Bandaids" chính thức vượt qua cột mốc 100 triệu lượt nghe trên nền tảng Spotify.

Sau khi phim ra mắt, ê-kíp phim "Thiên thần hộ mệnh" cũng tung trọn bộ OST (nhạc phim) thu hút khán giả. Bộ ba nhạc phim "Nhìn vậy mà không phải vậy" (Orange), "Đừng đùa với lửa" (Lena Lena) và "Nhìn vậy mà không phải vậy" Acoustic version (Lena Lena) đã được phát hành trên tất cả nền tảng nghe nhạc quốc tế, bao gồm Spotify và Apple Music. Trong đó, Lena Lena là một Vlogger mới toanh và điều đó mang đến ít nhiều hứng thú cho khán giả.

Làng nhạc underground Việt những năm gần đây chứng kiến sự thay đổi khó tin với nhiều cái tên nổi bật, những ca khúc đặc sắc và cả hình thức, mức độ đầu tư của từng nghệ sĩ. Rnb, rap, Lo-fi là những thể loại chiếm được nhiều tình cảm và thời gian nghe nhạc của cộng đồng.

Tuy nhiên, có một ca khúc, một ca sĩ đặc biệt mà chỉ với một sản phẩm ra mắt đã gần như ngay lập tức nổi đình nổi đám là Xesi - chủ nhân bản hit "Túy âm" nổi tiếng. Hơn 3 năm kể từ thành công của "bản hit để đời" - "Túy âm", Xesi đã quay lại với một hình ảnh mới, một diện mạo mới và cả một ca khúc mới. Vẫn giọng hát đầy nội lực, sắc sảo, cao vút và uyển chuyển, Xesi với ca khúc "Gần lại sát môi" được kỳ vọng "bứt phá" ở thị trường nhạc Việt trong năm nay.

Biết rõ lối đi của mình

Dù để lại khá nhiều ấn tượng với công chúng và cũng là giọng ca được kỳ vọng nhưng ít ai biết, Xesi đến với âm nhạc chỉ với một cái "duyên". Dạo chơi trên những ngôn từ, những nốt nhạc, Xesi không được đào tạo ở các trường lớp nào, mà chỉ tự mày mò, sáng tạo.

Nhưng càng như vậy, thành công của "Túy âm" càng chứng minh nỗ lực và khả năng thiên phú của cô gái sinh năm 2000 này. Hiện Xesi là một trong những cái tên nổi bật của làng nhạc underground Việt.

Mới đây, chủ nhân bản hit "Roses - Finn Askew" đình đám trên cộng đồng TikTok với bản tình ca "Roses" bất ngờ tung ra phiên bản lyrics video với lời dịch tiếng Việt, dành tặng riêng các fan Việt Nam. Điều bất ngờ là ngay dưới phần biên tập các nhân vật tham gia sản xuất là sự góp mặt của 2 cái tên Việt Nam ở vị trí Animation & Kinetic Typography và Illustration (hiệu ứng hình ảnh) là Bảo Châu và Thùy Trinh Trương.

Dưới phần bình luận của video, rất nhiều bạn trẻ Việt Nam bày tỏ niềm tự hào và thích thú với sản phẩm đầy ấn tượng từ các bạn trẻ tài năng của Việt Nam.

Đều xuất thân từ Trường Đại học Mỹ thuật TP HCM, chuyên ngành thiết kế truyền thông, Bảo Châu và Thùy Trinh lại phát hiện bản thân có thế mạnh hoàn toàn khác nhau. Bảo Châu mê game, thích khám phá các hiệu ứng sáng tạo và hứng thú với motion graphic. Trong khi đó, Thùy Trinh lại có thiên hướng khẳng định dấu ấn bản thân qua các nét vẽ và trên các sản phẩm artwork.

Thùy Trinh khẳng định bản thân qua minh họa bìa sách "Phù thủy xứ Oz", trong khi Bảo Châu nổi bật trong cộng đồng thiết kế và giới trẻ với video viral đầy thú vị cho ca khúc "Màu áo học trò". Đây cũng chính là sản phẩm khiến Universal Music Vietnam (trực thuộc tập đoàn âm nhạc toàn cầu Universal Music Group - công ty chủ quản của nghệ sĩ Finn Askew) đề xuất hợp tác sản xuất một sản phẩm đặc biệt mà Finn Askew đã lên kế hoạch dành tặng fan Việt Nam, sau hiệu ứng bùng nổ của ca khúc "Roses" trên cộng đồng TikTok Việt Nam.

Không chỉ khán giả Việt mà khán giả quốc tế cũng quen mặt nhà sản xuất âm nhạc Hoaprox. Ca khúc "Ngẫu hứng" của Hoaprox từng có hàng tỉ lượt nghe ở Trung Quốc.

Cũng xác định con đường của mình, nhóm nghệ sĩ thuộc 1989s Entertaiment gồm Bích Phương, Big Daddy, Emily, Tiên Cookie, Phúc Du, traitimtrongvang (Phạm Thanh Hà), DươngK bắt tay thực hiện dự án Trạm cảm xúc. Tên dự án là một phép chơi chữ đầy thú vị giữa hai từ "trạm" và "chạm". 1989s là những "trạm phát âm nhạc" để mọi người tìm đến, dừng chân và thưởng thức những giai điệu, lời ca đầy cảm xúc "chạm được đến tâm hồn người nghe".