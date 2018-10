Noo Phước Thịnh xuất hiện như "trai hư" sau vụ kiện bản quyền bạc tỉ

06/10/2018 07:59

Noo Phước Thịnh xuất hiện sau vụ kiện bạc tỉ

Xuất hiện sau vụ kiện bản quyền đòi bồi thường 1 tỉ từ phía nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey, Noo Phước Thịnh khiến ai nhìn thấy anh cũng bất ngờ bởi hình ảnh không khác gì "bad boy" (trai hư). Phì phèo thuốc lá, tóc húi cua, Noo Phước Thịnh hoàn toàn khác lạ so với hình ảnh lãng tử, lịch thiệp trước đây.

Với hình ảnh mới này, Noo Phước Thịnh tạo nên một "cuộc chiến" 2 chiều trên mạng xã hội. Phần lớn những người quen với hình ảnh của Noo Phước Thịnh trước đây đều "băn khoăn" không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhất là khi quản lý của ca sĩ này vừa đưa ra thông báo hủy hàng loạt buổi diễn đã được ký hợp đồng trước đó.

"Ê-kíp mình sẽ tạm thời dừng tất cả mọi hoạt động từ hôm nay đến ít nhất là 17-10. Mình đã thương lượng và được sự thông cảm của các công ty nên đã huỷ được các show 9-10 tại Hà Nội, 12-10 tại Đắk Lắk, 13-10 tại Hạ Long, 14-10 tại Hà Nội và đang tìm cách thương thuyết để xin rút tên thêm trong các show 17-10 tại TP HCM, 20-10 tại Hà Nội... Vì vậy, mình thành thật xin lỗi các công ty, nhà tổ chức và đặc biệt là fan (người hâm mộ)" - quản lý của Noo Phước Thịnh viết.

Hình ảnh mới hoàn toàn khác biệt với Noo Phước Thịnh trước đây

Bên cạnh việc hủy sô, kế hoạch giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới của Noo Phước Thịnh cũng hoãn ngày ra mắt và chưa ấn định thời gian. Lý do được đưa ra là "việc thay đổi này vì nhiều lý do, đặc biệt lý do thời điểm hoàn toàn chưa phù hợp".

Thông báo này càng khiến fan của Noo Phước Thịnh thấy hoang mang tột độ. Nhiều chia sẻ và an ủi dành cho anh. Để trấn an fan của mình, Noo Phước Thịnh cho biết sẽ sớm trở lại. "Tất cả chúng tôi đều ổn, chỉ là muốn tạm dừng công việc, tìm một khoảng không gian riêng để tự xem xét lại mình cũng như nạp năng lượng mới để chạy tốt hơn trên đường dài phía trước" - thông báo từ phía Noo Phước Thịnh cho biết.

Anh cũng hủy hàng loạt sô diễn và thông báo sẽ sớm trở lại

Bên cạnh đó, không ít ý kiến lại tỏ ra chia sẻ với hình ảnh mới của Noo Phước Thịnh. Những ý kiến này đều bắt nguồn từ những người chưa phải là fan ruột của anh từ trước đến nay. Các ý kiến này cho rằng diện mạo mới của Noo Phước Thịnh rất "nam tính", thừa sức lôi cuốn người hâm mộ.

Thùy Trang