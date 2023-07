Theo trang South China Morning Post ngày 5-7 thông tin, chị gái của Coco Lee là Carol và Nancy đã đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook rằng nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã qua đời.

Coco Lee qua đời do tự tử ở tuổi 48

Cô đã cố tự tử tại nhà vào ngày 2-7 và hôn mê từ hôm đó. Đến nay, cô đã ra đi vĩnh viễn. Gia đình bày tỏ lòng biết ơn đến các nhân viên y tế hết lòng chăm sóc, nỗ lực cứu sống Coco Lee. Họ cũng cảm ơn người hâm mộ đã luôn hỗ trợ tinh thần cho họ suốt giai đoạn khó khăn.

Carol và Nancy cho biết trách nhiệm của họ hiện tại là chăm sóc cho người mẹ lớn tuổi đang rất đau đớn vì sự ra đi của con gái.

Coco Lee được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm vài năm trước. Cô sinh năm 1975, sở hữu vóc dáng quyến rũ, giọng hát nội lực. Cô có nhiều ca khúc ấn tượng: "It's a Party", "Before I Fall in Love", "Just No Other Way"… Ca khúc "A Love Before Time" – nhạc phim "Ngọa hổ tàng long" của đạo diễn Lý An được nhiều người yêu thích.

Cô có 18 album phòng thu, một số album kết hợp khác và thực hiện nhiều chuyến lưu diễn. Cô cũng tham gia một vài phim và nhiều chương trình truyền hình. Những năm gần đây, cô vẫn tổ chức các đêm diễn đều đặn.