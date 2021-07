Phim "Titane" của Julia Ducournau đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký giành chiến thắng tại LHP Cannes 2021. Cô trở thành nữ đạo diễn thứ 2 trong lịch sử LHP giành giải thưởng danh giá này. Bất chấp "Titane" gây tranh luận trái chiều khi công chiếu bởi những cảnh bạo lực, cảnh nóng, những chi tiết giật gân khác, phim được không ít người trong giới chuyên môn đánh giá cao ở nỗ lực sáng tạo của đạo diễn. BBC nhận xét "Titane" đầy ác mộng đen tối, bạo lực, tình dục, ánh sáng tái nhợt, âm nhạc dồn dập nhưng vẫn có những chi tiết hài hước một cách kỳ quái.



Julia Ducournau là đạo diễn kiêm biên kịch, các tác phẩm của cô thường thuộc thể loại kinh dị thể xác hoặc còn gọi là kinh dị sinh học. Phim đầu tay của cô là "Junior" - nói về một cô gái "sau khi mắc một căn bệnh về dạ dày" thì bắt đầu "tự lột da" như rắn. "Junior" thắng giải "Petit Rail d’Or" thuộc khuôn khổ LHP Cannes 2011. Tuy giải thưởng không lớn nhưng cũng cho thấy cô có thực lực.

Tiếp theo, Julia Ducournau làm phim truyền hình "Mange" có tên "Raw" và khi công chiếu tại các LHP, "Raw" gây tranh cãi dữ dội giữa một bên ngợi khen là "nghệ thuật thực sự" và một bên chê bai, kinh sợ. "Raw" mang về cho Julia Ducournau đến 8 giải thưởng tại nhiều LHP ở các hạng mục từ đạo diễn xuất sắc nhất cho đến khám phá, phát hiện mới, phim truyện xuất sắc… Có thể thấy Julia Ducournau sở hữu phong cách đặc biệt, cố gắng sáng tạo cách làm phim mới mẻ, hiện đại.

Nữ đạo diễn Julia Ducournau nhận Cành cọ vàng tại Liên hoan Phim Cannes 2021. Ảnh: REUTERS

Ngoài Julia Ducournau, điện ảnh thế giới trước đó còn có một nữ đạo diễn làm nên lịch sử là Chloé Zhao. Cô gặt hái giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc nhất" với phim "Nomadland" tại Oscar 2021. Ngay sau đó, "Nomadland" cũng thắng hạng mục "Phim truyện xuất sắc nhất" và nữ chính của phim cũng thắng giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất". "Nomadland" đã mang về cho Chloé Zhao rất nhiều giải thưởng trước khi được vinh danh tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh là Oscar.

Một nữ đạo diễn tài năng không kém và ghi dấu ấn phòng vé thế giới phải kể đến là Patty Jenkins. Cô thành công với phim "Wonder Woman", gặt hái doanh thu hơn 822 triệu USD cho tác phẩm có vốn đầu tư 150 triệu USD. Mặc dù "Wonder Woman 1984" được công chiếu năm 2020 không thành công doanh thu do ảnh hưởng Covid-19, nhưng Patty Jenkins vẫn là nữ đạo diễn ấn tượng trên đường đua doanh thu. Ngoài ra, một số đạo diễn khác được kỳ vọng làm nên chuyện lớn trong tương lai còn có: Emerald Fennell được khen ngợi với phim "Promising Young Woman", Nia Dacosta với phim "Little Woods".

Có thể nói điện ảnh thế giới đang chào đón thế hệ nữ đạo diễn tài năng và sung sức với những cơ hội lớn đến với họ. Với nhiều sự thay đổi, số lượng nữ đạo diễn được kỳ vọng sẽ tăng lên và dần góp phần cân bằng giới ở những LHP quốc tế cũng như trên thị trường phim thương mại.