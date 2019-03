Nữ diễn viên đột tử bí ẩn ở tuổi 44

01/03/2019 12:21

Daily Mail ngày 28-2 thông tin về cái chết của Lisa Sheridan. Mitch Clem - quản lý của Lisa Sheridan cho biết nữ diễn viên này qua đời từ đầu tuần và nguyên nhân tử vong chưa xác định. "Chúng tôi vẫn đang chờ các báo cáo khám nghiệm thi thể để biết rõ nguyên nhân tử vong của Lisa Sheridan" - Mitch Clem chia sẻ.

Lisa Sheridan đột tử ở tuổi 44

Lisa Sheridan trước đó đã đính hôn cùng nam diễn viên Ron Livingston - từng đóng các phim: "Sex and the city", "Scandal"... Tuy nhiên, họ lại đường ai nấy bước và Ron Livingston về sau cưới Rosemarie DeWitt.

Ngay khi thông tin Lisa Sheridan qua đời lan tỏa, nhà sản xuất phim Michael Dunaway cho biết "bạn tâm giao" của anh đã trải qua những khoảnh khắc đen tối của cuộc đời vài năm qua. Anh đang cố gắng nghĩ sự việc theo hướng tích cực, thoải mái khi biết rằng Lisa Sheridan đã bỏ những vật vã, đau đớn phía sau cô vĩnh viễn.

Nguyên nhân cái chết của cô chưa được công bố

Lisa Sheridan và người từng đính hôn với mình - nam diễn viên Ron Livingston

Donna D'Errico, nữ diễn viên từng hợp tác cùng Lisa Sheridan phim "Only god can" cho biết cả hai hợp tác 5 năm trước và trở thành bạn bè thân thiết sau khi phim kết thúc. Lisa Sheridan là nữ diễn viên tài năng, tốt bụng và đầy năng lượng ngay cả giai đoạn đen tối của cuộc đời.

*Ngày 28-2, đại diện phát ngôn của nam diễn viên Luke Perry thông báo anh đang ở bệnh viện theo dõi sau khi bị đột quỵ tại nhà ở Los Angeles - Mỹ. Người đại diện này không hé lộ thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về vụ việc.

Luke Perry bị đột quỵ

Luke Perry từng tham gia vô số phim: "Riverdale", "Beverly Hills, 90210", "Red Wing", "Jesse Stone: Lost in paradise", "Once upon a time in Hollywood"...

Nhiều đòng nghiệp, người hâm mộ Luke Perry cầu nguyện cho anh trên mạng xã hội.

M.Khuê (Theo Daily Mail, Reuters)