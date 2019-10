Theo Soompi của Hàn Quốc ngày 25-10 thông tin Ha Na Kyung bị tòa phán quyết 2 năm tù treo và 8 tháng tù giam vì tội danh trên. Có nghĩa là Ha Na Kyung sẽ bị quản chế trong 2 năm. Nếu vi phạm điều khoản nào đó trong thời gian quản chế, cô sẽ bị buộc ngồi tù 8 tháng.

Nữ diễn viên này được cho là đã gặp bạn trai tại một cơ sở giải trí dành cho người lớn vào tháng 7-2017. Cô nhiều lần bị cáo buộc bạo lực với bạn trai trong suốt thời gian hò hẹn. Ha Na Kyung bị điều tra vào năm 2018 sau một cuộc tranh cãi dữ dội với bạn trai của mình tại nhà hàng.

Nữ diễn viên Ha Na Kyung

Khi người bạn trai không đồng ý lên xe sau tranh cãi, Ha Na Kyung đã lái xe đâm thẳng về phía anh ta để đe dọa. Khi người bạn trai báo cáo vụ việc với cảnh sát, nữ diễn viên này lao đến bóp cổ rồi có hành động bạo lực làm bị thương cổ tay bạn trai mình.

Không thích bạn trai tiếp xúc với những người phụ nữ khác trong quá trình làm việc tại cơ sở giải trí dành cho người lớn, Ha Na Kyung đã mời 80 người quen của bạn trai vào một nhóm trò chuyện trên mạng và đưa ra những bình luận ác ý về bạn trai mình.

Toà án cho rằng hành động bị cáo khi được trình bày riêng lẻ có thể không nghiêm trọng như khi so sánh với các trường hợp bạo lực khác. Tuy nhiên, bị cáo từng bị phạt hành chính vì tội bạo hành bạn trai cũ trong quá khứ. Ngoài ra, hành động gây tổn hại đến cơ thể nguyên cáo cũng như việc dùng xe để đe dọa nguyên cáo khiến hành vi vi phạm của bị cáo tăng nặng.

Tòa xem xét thực tế bị cáo hứa thành khẩn không bao giờ tiếp xúc cùng nguyên cáo nữa cũng như phía nguyên cáo lên tiếng nhận một phần trách nhiệm, dẫn đến thay đổi phán quyết cuối cùng, hình phạt gia giảm.

Ha Na Kyung sinh năm 1986, là nữ diễn viên Hàn Quốc. Cô từng đóng các phim: "Chosun Police", "The king of legend", "The President"… Về sau, cô đóng một số phim dán nhãn 18+ như "Góc nhìn nhạy cảm", "Wrestling"…