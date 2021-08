Nằm trong chuỗi chương trình nghệ thuật trực tuyến "San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch" do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức, từ tối 14-8, mỗi tháng 2 số, chương trình "Ở nhà cùng vui" tiếp tục lên sóng trên kênh YouTube Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam và trang Facebook của các nghệ sĩ tham gia chương trình như NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Chí Trung…



Phương thức sáng tạo mới

Khi nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội, xu hướng giải trí trực tuyến lên ngôi, "Ở nhà cùng vui" đã thay đổi phương thức sáng tạo nghệ thuật bằng hình thức mới.

Chương trình “Ở nhà cùng vui” lên sóng trên YouTube và Facebook vào tối thứ bảy cách tuần trong tháng. Ảnh: VĂN MỪNG

Với thời lượng 90 phút, số đầu tiên "Ở nhà cùng vui" được thực hiện tại 5 điểm cầu: Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng) và nhà riêng của nhà sản xuất - diễn viên Trương Ngọc Ánh (TP HCM).

Khán giả khắp mọi miền đất nước đã tương tác với các nghệ sĩ thông qua bình luận (comment) tại các buổi livestream; qua đó chia sẻ, động viên các văn nghệ sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

"Ở nhà cùng vui" do Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chỉ đạo nội dung, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam Nguyễn Hải Linh chỉ đạo nghệ thuật. Kịch bản và đạo diễn do NSƯT Đỗ An thực hiện. "Với phương thức sáng tạo mới này, kịch bản được cập nhật liên tục để chương trình "Ở nhà cùng vui" mang một dáng vóc mới lạ, liên tục hấp dẫn không chỉ ở số đầu tiên" - đạo diễn NSƯT Đỗ An chia sẻ.

Đạo diễn hình ảnh - NSƯT Trường Bắc đã bắt kịp tiến độ thời sự để đưa vào chương trình những khoảnh khắc ấn tượng mà theo anh, dù ở nhà nhưng qua 90 phút theo dõi chương trình, khán giả vẫn nắm bắt được tất cả diễn biến về phòng chống dịch bệnh, về sự chung sức, đồng lòng của cả nước hướng đến lực lượng tuyến đầu.

"Chương trình này đã mang lại cho khán giả cơ hội được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật hay, hấp dẫn trong thời gian giãn cách vì Covid-19; xua đi những tin giả, clip tiêu cực tràn lan trên mạng xã hội gần đây" - NSND Trần Minh Ngọc nhận xét.

Lan tỏa tinh thần "Nghĩa đồng bào, lòng nhân ái"

Đạo diễn - NSƯT Đỗ An nhận định các nghệ sĩ không chỉ hát, diễn xuất mà còn chia sẻ những tâm tư, nỗi niềm của người làm nghệ thuật. "Tất cả kỹ thuật viên, lực lượng sản xuất chương trình đều được xét nghiệm SARS-CoV-2; ê-kíp sản xuất hạn chế tối đa việc tiếp xúc với nhau và bản thân các nghệ sĩ khi tham gia chương trình đều đề cao ý thức trong công tác phòng chống dịch cũng như bảo đảm công tác chuyên môn" - đạo diễn Đỗ An nói.

Với thủ pháp dàn dựng sinh động, chương trình được xây dựng từ các tiết mục online ngắn nhưng tinh tế, đầy cảm xúc. Để có được những tiết mục chỉ 5 phút, ê-kíp sản xuất đã đầu tư trong 1-2 tuần, từ lên ý tưởng, viết kịch bản cho tới việc thực hiện, kết nối với các nhà hát, nghệ sĩ tham gia.

Các tiết mục: "Ngàn ước mơ Việt Nam" (nhóm Pha Lê), song ca cổ "Cô gái tưới đậu" (Văn Đáng - Như Quỳnh), "Mênh mang sơn hà" (Quang Hào), hài kịch "Thơ tình lính biển" (đạo diễn NSƯT Chí Trung), "Hà Nội khúc đồng dao chống dịch" (NSƯT Ánh Tuyết, Anh Tuấn, Hải Ninh, Trần Quỳnh), "Xinh tươi Việt Nam" (nhóm Thăng Long)… đã tạo ấn tượng đậm nét. Bên cạnh đó, sự duyên dáng trong quăng bắt tiếng cười của NSƯT Chí Trung, Xuân Bắc đã mang đến nhiều thích thú cho khán giả xem chương trình "Ở nhà cùng vui".

NSND Doãn Châu cho rằng các nhà hát công lập lâu nay xây dựng chương trình quy mô hoành tráng, sân khấu dàn dựng chuyên nghiệp và lực lượng nghệ sĩ biểu diễn đông đảo nhưng qua chương trình này đã làm quen với một tư duy và cách làm nghề hoàn toàn mới.

"Phải tự mày mò tìm hiểu những phần mềm ứng dụng cho phát livestream, lại còn đố vui có thưởng cũng như tương tác với cư dân mạng… Tưởng rằng không gian ảo sẽ là bức tường khiến nghệ sĩ chai lì cảm xúc nhưng hóa ra lại vỡ òa niềm hạnh phúc vì dù người xem ở nhà nhưng ở khắp mọi nơi trên thế giới đang xem, đang tương tác, phá bỏ đi khoảng cách để như tất cả đang cùng hiện diện với nghệ sĩ, cùng nhân rộng hơn 3 chữ "nghĩa đồng bào" - NSND Doãn Châu xúc động nhận xét.

Với mong muốn thực hiện ngày càng tốt hơn và gửi gắm những thông điệp về phòng chống dịch Covid-19, ê-kíp thực hiện chương trình tin rằng "Ở nhà cùng vui" sẽ là lời động viên thiết thực gửi đến lực lượng tuyến đầu. Qua cách làm nhanh chóng, kịp thời, chương trình đã lan tỏa đến đông đảo công chúng tinh thần chung sức, chung lòng vượt qua đại dịch Covid-19.