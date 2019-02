Oscar 91 trước giờ G: Khó đoán

25/02/2019 02:36

Tỉ suất người xem lễ trao giải Oscar ngày càng giảm. Theo thống kê, lễ trao giải Oscar lần thứ 90 giảm 25% so với trước. Đây chính là bài toán khó của ban tổ chức lễ trao giải năm nay. Để cứu vãn tỉ suất người xem cho lễ trao giải lần này, ban tổ chức đã có những thay đổi đáng chú ý. Ngoài việc tăng quảng cáo, thu gọn lễ trao giải không quá 3 giờ, điểm quan trọng nhất là Viện HLKH-NTĐA Mỹ đã có thêm một giải thưởng mới: Bộ phim hay nhất do công chúng bình chọn với tên gọi Phim đại chúng xuất sắc nhất.



Giải thưởng này được xác định trên tỉ lệ cá cược chính thống do chính Viện HLKH-NTĐA Mỹ xây dựng. Tuy nhiên, hạng mục mới toanh này cũng vấp phải sự phản đối của giới chuyên môn vì nhiều lý do. Trong đó, giới chuyên môn tin rằng hạng mục giải thưởng này gây nên cuộc "đối đầu" giữa các loạt phim ăn khách về siêu người hùng và phim nghệ thuật có kinh phí thấp.

Tuy nhiên, điều khán giả quan tâm nhất vẫn là sự bất nhất trong dự đoán của chính giới chuyên môn về các ứng viên sáng giá nhất, có nhiều cơ hội nhất sở hữu tượng vàng Oscar lần thứ 91. Cụ thể, Hiệp hội Các nhà sản xuất phim đã chọn "Green Book" cho hạng mục Phim hay nhất, trong khi Hiệp hội Các đạo diễn lại trao giải cho phim "Roma", Hiệp hội Các diễn viên điện ảnh chọn "Black Panther", trong khi Hiệp hội Các biên tập phim chọn "Bohemian Rhapsody" và "The Favourite". Hiệp hội Các nhà quay phim chọn "Cold War", còn Hiệp hội Các nhà biên kịch chọn "Can You Ever Forgive Me?" và "Eighth Grade".

Áp phích phim “Roma” - ứng viên được dự đoán có nhiều cơ hội chiến thắng giải Phim hay nhất của Oscar lần này Ảnh: Netflix

Sự bình chọn không nhất quán giữa các hiệp hội đã gây hoang mang cho công chúng. Tờ Variety nhận định cuộc đua năm nay là "vùng đất chưa được khám phá", còn tờ Deadline cho rằng đây là "một trong những cuộc đua cam go nhất trong lịch sử Viện HLKH-NTĐA Mỹ". Điều này cũng chính là yếu tố giúp cho lễ trao giải Oscar lần này thêm phần thú vị.

Tuy nhiên, dựa trên doanh thu và những đánh giá của giới chuyên môn, khán giả cũng có vài dự đoán cho vài ứng viên nổi bật. Trong đó, bộ phim "Roma" được cho là có nhiều ưu thế. Đây là lần đầu tiên Netflix có đề cử Oscar hạng mục Phim hay nhất. Bộ phim chính kịch đen trắng này của nhà làm phim Mexico Alfonso Cuaron là lựa chọn của Hiệp hội Các nhà phê bình. Bộ phim này cũng đã đoạt giải của Hiệp hội Các đạo diễn và giải BAFTA.

Nhà làm phim Steven Spielberg (thành viên ban giám khảo) nhận định các bộ phim của Netflix, trong đó có "Roma", thích hợp với giải Emmy hơn. Dù vậy, nhiều ý kiến khác cho rằng "Roma" nhiều khả năng còn lập được kỳ tích với chiến thắng Phim hay nhất.

Bộ phim "Green Book" của đạo diễn Peter Farrelly, dựa trên sự kiện có thật với những thông điệp mạnh mẽ lên án nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ, cũng được cho là có nhiều cơ hội chiến thắng sau khi được tôn vinh tại giải Quả cầu vàng cùng với sự đánh giá cao của Hiệp hội Các nhà sản xuất. Nhưng "Green Book" cũng là tác phẩm lắm sóng gió khi ra mắt. Nhiều ý kiến chỉ trích bộ phim này dựa trên hình mẫu rập khuôn về phân biệt chủng tộc thường thấy.

"Bohemian Rhapsody" cũng là một ứng viên đáng gờm dù các nhà phê bình không thích bộ phim này lắm, bởi có nhiều yếu tố nhạy cảm như mối quan hệ đồng giới của thủ lĩnh ban nhạc Queen - Freddie Mercury, trong khi đạo diễn phim Bryan Singer đối diện với nhiều cáo buộc có hành vi tình dục sai trái.

Tất cả những yếu tố này khiến cuộc đua của "Bohemian Rhapsody" có nhiều bất lợi nhưng bộ phim này lại chinh phục khán giả điện ảnh khắp thế giới, đã thu về hơn 850 triệu USD tiền vé. Ngoài ra, "Bohemian Rhapsody" còn đoạt giải Quả cầu vàng Phim hay nhất cùng các giải thưởng tại lễ trao giải ACE Eddie. Nhiều ý kiến trong giới chuyên môn cho rằng nếu "Bohemian Rhapsody" giành chiến thắng giải Oscar 91 thì đây là chiến thắng tệ hại nhất lịch sử giải Oscar nhưng đó lại là chiến thắng có thể khiến công chúng hài lòng!

Dù nắm trong tay 7 đề cử nhưng "A star is born" của Lady Gaga khó có thể làm nên điều kỳ diệu và tác phẩm của Spike Lee "Blackkklansman" cũng khó có cơ hội chiến thắng bởi bộ phim không nhận được sự tán dương của giới chuyên môn.

Dù vậy, chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra khi các giải thưởng luôn ẩn chứa những bất ngờ. Lịch sử giải Oscar đã chứng minh điều đó với chiến thắng của những tác phẩm luôn "im ắng" trên đường đua đến giải này.

Thụy Vũ