"The Taste of Things" có tên cũ "The Pot-au-Feu" là bộ phim do Gaumont đồng sản xuất và phát hành trên toàn thế giới. Phim đã từng giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Cannes cho đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng. Phim có sự tham gia của Juliette Binoche và Benoit Magimel; đã được IFC Films và Sapan Studios mua lại.



Cảnh trong phim “The Taste of Things” của đạo diễn Trần Anh Hùng. (Ảnh: VARIETY)

"The Taste of Things" lấy bối cảnh Pháp năm 1885. Phim kể về cuộc đời của Dodin Bouffant (Magimel đóng), một đầu bếp xuất sắc, sống với cô phụ bếp riêng - Eugénie và cũng là người yêu mình trong hơn 20 năm. Khi Eugénie tỏ ra không sẵn lòng cưới Dodin, anh đã quyết định làm một việc mà mình chưa từng làm trước đây, đó là vào bếp tự tay nấu ăn cho cô.

Dự kiến, Gaumont sẽ phát hành phim tại Pháp từ ngày 8-11. Đạo diễn Trần Anh Hùng là nhà làm phim quen thuộc với điện ảnh Việt. Ông sinh năm 1962 tại Đà Nẵng, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế lớn về điện ảnh.