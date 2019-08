"Anh thầy ngôi sao": Hài hước, tươi sáng!

Phim "Anh thầy ngôi sao" là tác phẩm Việt hóa từ kịch bản Hàn Quốc do Đức Thịnh đạo diễn. Dẫu là Việt hóa nhưng phim được viết lại gần như toàn bộ để phù hợp với văn hóa, con người Việt Nam. Nội dung chủ yếu xoay quanh nhân vật Hoàng (Huyme đóng) - chàng trai trẻ khát khao trở thành ca sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, Hoàng mãi không có cơ hội thực hiện giấc mơ và tạm thời chọn nghề dạy đàn để mưu sinh, chờ thời cơ. Vì biến cố bất ngờ, Hoàng quyết định nghe theo lời hiệu trưởng, ra đảo Quý để dạy học . Hoàng được trưởng đảo (Đức Thịnh đóng) cùng con gái Sâm (Miu Lê đóng) và người dân đảo đón tiếp nhiệt tình. Lớp học trên đảo đơn sơ, chỉ có 5 học trò ở độ tuổi khác nhau, cuộc sống khó nhọc, thiếu thốn khiến lớp học luôn trong tình trạng không có giáo viên. Vì thế, trưởng đảo tìm mọi cách giữ Hoàng ở lại và nhiều tình huống dở khóc dở cười xuất hiện. Ngoài diễn xuất tốt của dàn diễn viên, phim thu hút bởi phần âm nhạc cuốn hút và cảnh quay đẹp. Phim ra rạp từ ngày 30-8.

Cảnh phim “Anh thầy ngôi sao”

"Ngôi nhà bươm bướm": Đa sắc màu cảm xúc!

Phim "Ngôi nhà bươm bướm" là tác phẩm chuyển thể từ vở hài kịch "La Cage aux Folles" nổi tiếng ở Pháp những năm 1973. Phim do đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh thực hiện, quy tụ dàn diễn viên thực lực: Thành Lộc, Quang Minh, Hồng Đào, Vân Trang, Liên Bỉnh Phát, Hoàng Yến Chibi...Nội dung xoay quanh 2 bạn trẻ là Hoàng (Liên Bỉnh Phát đóng) và Mai (Hoàng Yến Chibi đóng) yêu nhau tha thiết từ lúc du học đến khi về nước. Cả hai tìm mọi cách để cha mẹ hai bên gặp mặt, xúc tiến cưới hỏi. Gia đình Mai là gia đình truyền thống đúng chuẩn Hà Nội, còn gia đình Hoàng hơi đặc biệt. Hoàng có cha (Quang Minh đóng) là người đồng tính và đang sống chung với bạn đời là nghệ sĩ drag-queen (Thành Lộc đóng) có nghệ danh Hồ Ngọc Hân. Vấn đề đặt ra cho Hoàng và Mai là làm sao để gia đình hai bên gặp mặt nhưng bí mật của nhà Hoàng không thể để cha mẹ Mai biết. Những tình huống hài hước xen lẫn cảm xúc xuất hiện trong quá trình này. Phim ra rạp từ ngày 30-8.

Cảnh phim “Ngôi nhà bươm bướm”

Kinh dị với "Cha ma"

Phim kinh dị "Cha ma" là tác phẩm của đạo diễn Bá Vũ. Nội dung "Cha ma" xoay quanh câu chuyện về nữ sinh Nhi (Ngọc Duyên đóng) thầm cảm mến thầy dạy nhạc (Đan Trường đóng) ở trường đại học. Một ngày, cô được Thanh (Phương Anh Đào đóng) thuê làm bảo mẫu cho con gái 4 tuổi là Kitty (Chiêu Nghi đóng). Vì quá bận rộn với công việc, bà mẹ đơn thân Thanh mời Nhi đến ở hẳn tại biệt thự riêng để tiện đón đưa, chăm sóc Kitty. Mỗi đêm ở ngôi nhà này, Nhi đều nghe tiếng động lạ, bài hát "Gió mùa thu" do một người đàn ông mà Kitty nói là ba mình cất lên u ám. Nhi quyết tâm tìm kiếm ngọn nguồn và đối mặt với sự thật kinh hoàng. Phim có ý tưởng kịch bản lạ, thông điệp nhân văn về tình cảm gia đình, tình vợ chồng, cha con... Phim ra rạp từ ngày 23-8.

Hồi hộp cùng "Nhà Trắng thất thủ: Kẻ phản bội"

Phim "Nhà Trắng thất thủ: Kẻ phản bội" (Angel has fallen) là tác phẩm tiếp nối chuỗi phim "Thất thủ" gồm: "Nhà Trắng thất thủ" (Olympus has fallen) và "London thất thủ" (London has fallen). Nội dung xoay quanh tân Tổng thống Allan Trumbull (Morgan Freeman đóng) bất ngờ bị tấn công bởi một loạt máy bay không người lái trong một buổi dã ngoại. Là đặc vụ duy nhất sống sót sau trận chiến đó, Mike Banning (Gerard Butler đóng) bị buộc tội cố ý lên kế hoạch ám sát người đứng đầu nước Mỹ. Không còn cách nào khác, Mike Banning phải lẩn trốn trước sự truy đuổi gắt gao của FBI, đồng thời cố gắng tìm ra những kẻ chủ mưu đã cố ý mượn tay anh để thủ tiêu vị tổng thống da màu. Ngoài những phân đoạn hành động quen thuộc, phần phim hé lộ nhiều góc khuất về cuộc đời của người hùng Mike Banning. Những mối quan hệ xung quanh Mike Banning từ cha mẹ, vợ con được giải đáp. Phim do Ric Roman Waugh đạo diễn, ra rạp từ ngày 23-8.

Cảnh trong phim “Nhà Trắng thất thủ: Kẻ phản bội”

"Đứa con của thời tiết": Xúc cảm không tên!

Phim "Đứa con của thời tiết" kể về cậu thiếu niên 16 tuổi Morishima Hodaka, vì quá chán ngán cuộc sống ở vùng đảo xa xôi, hẻo lánh nên bỏ nhà đi đến TP Tokyo tấp nập. Tuy nhiên, cậu bé nhanh chóng rơi vào cảnh cô đơn và túng thiếu giữa thủ đô đắt đỏ. Không còn cách nào khác, Hodaka phải viết bài cho một tờ tạp chí chuyên về những hiện tượng siêu nhiên để trang trải cuộc sống. Sau khi cậu bắt đầu công việc, mưa cứ rơi mãi khiến bầu không khí đã buồn lại càng thêm não nề. Và rồi vào một ngày mưa định mệnh, Hodaka gặp được Amano Hina, cô gái kỳ lạ có khả năng khiến bầu trời trở nên sáng trong chỉ bằng những lời nguyện cầu đặc biệt.

Cảnh trong phim “Đứa con của thời tiết” Ảnh: NHÀ PHÁT HÀNH CUNG CẤP

Hai nhân vật trung tâm của phim đều được miêu tả là những con người không muốn thuận theo vận mệnh định sẵn mà luôn khao khát tự tay viết nên tương lai cho mình. Dù phải chịu cảnh cô đơn và thiếu thốn, Hodaka vẫn quyết tâm rời bỏ quê hương nơi vùng đảo xa xôi để đi đến thủ đô Tokyo sầm uất. Dẫu chỉ là một thiếu nữ có bề ngoài mong manh nhỏ bé, Hina lại ngang nhiên đẩy lùi đi cả một bầu trời tràn ngập mưa mù. Thậm chí, cô bé còn khẳng định: "Ngày ấy, chúng ta đã thay đổi hình dạng của thế giới".

Đạo diễn Makoto Shinkai - quá quen thuộc với khán giả mê hoạt hình bởi những siêu phẩm như "5 cm/s", "Vườn ngôn từ" hay "Tên cậu là gì?" - đã vẽ nên một bức tranh xúc động về khát khao tuổi trẻ và những xúc cảm không tên thuở mới bước vào đời. Phim "Đứa con của thời tiết" ra rạp Việt Nam từ ngày 30-8 nhưng trước đó cũng kịp gây sốt ở Nhật Bản.