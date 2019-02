Phim Việt phá kỷ lục doanh thu: May mắn!

Khán giả tăng ấn tượng

Năm 2018 chứng kiến nhiều phim ra rạp (cả phim nội lẫn phim ngoại) đạt doanh thu cực cao. Trong đó, "The Avengers: Infinity War" đạt 188,5 tỉ đồng, nối tiếp là "Aquaman" với 148 tỉ đồng, "Siêu sao siêu ngố" 108,7 tỉ đồng, "Black Panther" hơn 103 tỉ đồng... Trong tốp 10 doanh thu cao nhất thị trường Việt 2018 đa số là phim ngoại nhưng cũng có sự góp mặt của 2 phim Việt là "Siêu sao siêu ngố" và "Chàng vợ của em". Nếu những năm trước, một phim xuất hiện ở thị trường Việt đạt doanh thu 100 tỉ đồng khá ít thì nay nó đang dần phổ biến. Giai đoạn Tết Kỷ Hợi vừa qua, lượng khán giả đến rạp cũng tăng ấn tượng. "Lượng khách đến các cụm rạp của CGV (chiếm 40% thị phần rạp trong cả nước - PV) trong dịp Tết Kỷ Hợi, tính đến ngày 11-2, tăng 30% so với năm 2018" - đại diện truyền thông nhà phát hành CGV cho biết. Đại diện truyền thông của Lotte Cinema cũng nhận định lượng khách đến rạp Tết Kỷ Hợi tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước vì năm nay kỳ nghỉ dài, các phim ra rạp cả nội lẫn ngoại đều có yếu tố thu hút khán giả.