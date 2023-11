Anh "sưởi ấm" trái tim người nghe với loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi: "Đập vỡ cây đàn", "Về đâu mái tóc người thương", "Biển tình", "Gõ cửa trái tim", "Nhớ nhau hoài", "Người ngoài phố", "Đắp mộ cuộc tình". Nam ca sĩ khẳng định phong thái lịch lãm của mình cùng giọng hát ngày càng cuốn hút sau hơn 20 năm theo đuổi con đường âm nhạc.



Quang lê mang đến cho khán giả những giai điệu lãng mạn trong tiết trời se lạnh

Giọng ca sinh năm 1979 "cũng tạo thiện cảm với người nghe bằng màn giao lưu khéo léo. Anh vừa hát vừa ôm hoa khán giả tặng, đồng thời hát tặng ca khúc "Happy birthday" cho khán giả sinh tháng 11 có mặt trong đêm nhạc.

Quang Lê còn biến minishow "Gõ cửa trái tim" thành nơi tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương với những câu chuyện tình gắn liền với những ca khúc nổi tiếng của ông.

Sân khấu đặc biệt "Love in the Bay" by Ambassador Cruise đánh dấu sự xuất hiện của Quang Lê sau khi anh giảm 13 kg.

"Trong vòng gần 6 tháng, Quang Lê giảm được 13 kg. Đây là một giai đoạn khá khó khăn và có lúc nản chí, tuy nhiên tôi vẫn quyết tâm theo đúng quy trình luyện tập để có thể giảm cân một cách an toàn nhất" - Quang Lê chia sẻ.

Nam ca sĩ hát tặng khán giả sinh nhật tháng 11

Anh cho hay thêm giảm cân là một quy trình nghiêm ngặt với sự theo dõi của các bác sĩ, huấn luyện viên. Giảm cân không phải là bỏ ăn mà phải ăn uống khoa học, bổ sung thêm các thực phẩm dinh dưỡng khác.

"Các bác sĩ cũng theo dõi sức khoẻ Quang Lê liên tục và phân tích, thăm khám cẩn thận. Và dù giảm 13 kg, mình thấy bản thân nhẹ nhàng hơn, và điều đáng mừng khi bác sĩ thông báo Quang Lê đã giảm 13 kg mỡ chứ không giảm cơ"- nam ca sĩ nói.

Quang Lê cho hay anh giảm 13 kg bằng chế độ ăn và luyện tập nghiêm khắc

Chia sẻ thêm về dự án âm nhạc với, Quang Lê tiết lộ trong tháng 11 này, anh sẽ ra mắt dự án "Hát trên quê hương" 4. Giọng ca "Về đâu mái tóc người thương" cũng sẽ cùng Mai Thiên Vân về Hà Nội làm liveshow vào tháng 3-2024.

Quang Lê cho hay anh và Mai Thiên Vân vô cùng thân thiết. "Chúng tôi hiểu nhau đến mức chỉ cần một ánh nhìn là biết hát với nhau như thế nào, là biết hát bài gì rồi"- Quang Lê chia sẻ.