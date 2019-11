Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam được tổ chức tối 27-11 ở Hà Nội có sự tham gia của nữ ca sĩ/rapper da màu nổi tiếng Mapei - giọng ca được mệnh danh nữ hoàng của những giai điệu Indie Pop & Soul người Thụy Điển. Lần đầu đến Việt Nam, nữ ca sĩ nổi tiếng đã mặc một chiếc áo dài màu xanh khi hát những ca khúc nổi tiếng của mình.

Nữ ca sĩ/rapper da màu nổi tiếng Mapei bên Hồ Gươm sáng 28-11

Sáng nay 28-11, Mapei đã đi dạo Hồ Gươm trước khi bay vào TP HCM để chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên và duy nhất tại đây vào cuối tuần này. Đêm nhạc "Mapei: Live in Vietnam" cũng là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên nữ nghệ sĩ Mapei đến và lưu diễn tại Việt Nam.

Chia sẻ về lần đầu tiên đến và lưu diễn tại Việt Nam, nữ ca sĩ hào hứng: "Đến với Việt Nam lần này cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Châu Á. Tôi đã từng nghe và thật sự bị thu hút với đất nước, văn hóa, con người Việt Nam từ bạn bè của mình và từ nhiều bộ phim. Đây sẽ là một chuyến lưu diễn đáng trông đợi nhất trong suốt những năm qua của tôi. Tôi muốn thử những món ăn Việt Nam và đến thăm những chứng tích cổ xưa tại đất nước các bạn. Tôi có sự hứng thú đặc biệt với lịch sử và cảnh quan tại Việt Nam. Hi vọng chuyến đi này sẽ giúp tôi hiểu thêm về văn hóa của các bạn".

Đến với đêm nhạc "Mapei: Live in Vietnam", khán giả yêu âm nhạc sẽ có cơ hội thưởng thức những ca khúc nổi tiếng đã làm nên tên tuổi của "nữ hoàng Indie Pop & Soul gốc Thụy Điển" như: Don’t Wait, Hey Hey, Orphan, Riseup, Blame It on Me, Baby It’s You, …

Với chất giọng nội lực, mượt mà và có độ khàn đặc trưng đầy cảm xúc của Mapei, khán giả sẽ có dịp lắng nghe và hiểu thêm thêm về âm nhạc Soul hiện đại, một trải nghiệm âm nhạc hiếm có tại Việt Nam! Bên cạnh đó, người bạn đồng hành cùng Mapei – DJ Simona cũng sẽ khuấy động không khí cùng những bản remix của các ca khúc hit nổi tiếng nhất hiện nay tại Soul Live Project Complex - một điểm hẹn âm nhạc/nghệ thuật mới cho bạn trẻ Sài Gòn.

"Mapei: Live in Vietnam" diễn ra vào Thứ Sáu, 29-11, tại Soul Live Project Complex (216 Pasteur, Quận 3, TP HCM). Thông tin chi tiết và đặt vé tại: https://dreamspass.vn/mapei, giá vé chỉ từ 120 ngàn đồng dành cho các bạn sinh viên.

Một số hình ảnh:

Ca sĩ Mapei lần đầu đến Việt Nam

Mapei có chất giọng nội lực, mượt mà và có độ khàn đặc trưng đầy cảm xúc

Nữ ca sĩ Mapei và những người bạn

Đại sứ Ann Måwe, tân Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, tại buổi lễ kỷ niệm.

Ca đoàn tại lễ kỷ niệm