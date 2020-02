Cảnh sát cho biết trên Reuters rằng họ đang tìm kiếm một vài nghi phạm có mang mặt nạ, súng. Phía cảnh sát từ chối xác nhận rapper Pop Smoke là nạn nhân vụ án.

Tuy nhiên, hãng thu âm của anh lên tiếng xác nhận rapper này qua đời. Họ bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc và gửi lời chia buồn cùng gia đình, bạn bè, người hâm mộ của Pop Smoke.

Rapper Pop Smoke qua đời ở tuổi 20

Được biết, một người bạn của Pop Smoke đã báo cảnh sát thông báo nhà của rapper này bị đột nhập. Nạn nhân sau đó được tìm thấy bên trong với vết thương do súng bắn và được đưa vào trung tâm y tế gần đó nhưng không qua khỏi.

Một vài người trong nhà đã được thẩm vấn từ lực lượng chức năng nhưng không có vụ bắt giữ nghi phạm nào diễn ra. Nhân chứng nói có từ 2-6 người đột nhập, mang mặt nạ và súng. Vụ án vẫn đang được phía cảnh sát tích cực điều tra.

Pop Smoke được đánh giá là nghệ sĩ triển vọng, tiếp bước các nghệ sĩ đi trước như Nas, Jay-Z hay The Notorious B.I.G. Anh được biết đến nhờ đĩa đơn "Welcome to the party" năm 2019. Rapper này vừa phát hành album "Meet the woo 2" và tuần trước gây được tiếng vang, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Billboard 200.

Khi hay tin Pop Smoke gặp nạn qua đời, nhiều ngôi sao trong đó có Nicki Minaj bày tỏ sự thương tiếc anh trên mạng xã hội.

Anh được đánh giá rapper trẻ triển vọng

Cảnh sát phong tỏa hiện trường