Anh có tài và thành đạt. Song, chị của Hân cũng ưu tú, cần mẫn và thăng tiến trong sự nghiệp.



Hân thấy may mắn vì được là em của chị và sống trong thời "mở". Chị hiểu Hân hơn ai hết trong nhà. Chị đã dành nhiều đêm nằm thủ thỉ, giãi bày với mẹ, về vấn đề giới tính của đứa con trai duy nhất trong nhà; điều đó cần bình tĩnh đón nhận, để em được là chính mình và chung sống. Gia đình mình khuyết đi người cha đã là thiệt thòi không nhỏ. Chúng con, không ai muốn cha mẹ phải khổ sầu, đau đầu về vấn đề của con cái. Hân đã lớn lên, trưởng thành và không sống sai lệch. Em ấy cần được sống đúng với lựa chọn bản ngã thì mới có thể mưu cầu hạnh phúc.

Cuộc come out đã phần nào dễ thở, đỡ nước mắt hơn Hân từng trăn trở, cũng nhờ chị đã dẫn đường tâm lý bình an cho người thân. Hân thấy tự tin vào chính mình, thấy tin tưởng vào cuộc đời, vì ở cạnh bên mình luôn có những người thấu hiểu và đồng hành.

2 . Giờ, không ít trường hợp, người quen nhau qua các app hẹn hò. Tại văn phòng Hân đang làm việc toàn người trẻ. Họ cũng đang tuổi "quẹt" app. Táy máy rủ nhau xài app, chia sẻ kinh nghiệm "quẹt". Tuổi trẻ, nếu thiếu đi tiếng âm báo đó, chắc cũng thiếu đi sự thú vị.

Người ta nói nhỏ nếu khôn khéo, sẽ biết cách cài đặt khu vực, âm báo đến lọc độ tuổi, giới tính…; đã xài thì phải rành. Lỡ đâu gặp tai nạn khi dùng app thì phiền đấy!

Chuyện chẳng liên quan cho đến hôm đó, trong bữa tối đoàn viên, ai đã quên tắt chuông điện thoại, thanh âm từ một ứng dụng cộng đồng vang lên. Từ đó, Hân ám ảnh về thứ âm báo kia. Hân cũng rối lắm, khi lờ mờ phát hiện ra bí mật khiến Hân hoài nghi về những phẩm chất của một người. Song từ bí mật sẽ đổi ra bí mật.

3. Anh rể Hân vốn có tính quảng giao, thân thiện. Hiện đang là nhân viên "đỉnh của chóp" tại phòng đối ngoại. Anh hay đi công tác nhưng nhận được nhiều đãi ngộ tốt lành. Đời sống vật chất dư dả, tinh thần phấn chấn.

Có những lần, cha mẹ đặt vấn đề khá tinh tế, ngỏ ý muốn biết chừng nào họ được nâng niu hoa trái tốt lành từ cuộc hôn nhân của anh chị. Song, anh luôn có những ý tứ đối đáp hợp tình. Kiểu, anh biết nghĩ cho chị, cho anh và nhất là đứa bé tương lai cần những điều cần và đủ. Nên cả hai vẫn đang cần chuẩn bị. Người tử tế như anh, thiệt dễ khiến người đối diện an tâm.

Anh giải thích về quyết định "ở rể", vì sau nhiều năm sống chung với cha mẹ ruột, giờ dọn về chung sống dưới một mái nhà mới cũng là trải nghiệm gắn kết. Được cái, anh vốn hiền lành, lịch thiệp, kiểu như "đàn bà con gái" - ấy là mấy bà hàng xóm đã trót bình luận như thế về anh con rể của má. Mỗi cuối tuần, họ thấy anh ôm về những bó hoa tươi, anh sẽ trưng bày khắp nhà. Nghe cũng kỳ nhưng miệng lưỡi người ngoài mà. Đã mấy năm qua, anh đã coi phía nhà vợ như tổ ấm để trở về.

Nhưng tới nước sắp vỡ lẽ thế này, Hân đành lòng sẽ phải làm rõ. Vắt não nghĩ chiêu trò và dặn mình phải hết sức bình tĩnh để ra tay xử lý các tình huống có thể phát sinh bất ngờ để người ta không kịp trở tay hay đôi chối.

4. Tối thứ sáu thảnh thơi, người ta hay tranh thủ "chat chít", thả thính với nhau để tiến tới cuộc hẹn hò vào cuối tuần.

Nay, Hân thì tắt chuông điện thoại, vì có lý do.

Về nhà, thấy anh rể đang ngồi tại phòng khách. Hân ra điệu bộ cuống cuồng, lục túi áo, túi quần, túi xách, anh hỏi:

- Có chuyện gì thế Hân?

- Thôi xong, hình như em đã để quên iPhone ở đâu đó thì phải? Em lo quá. Anh… anh cho em mượn điện thoại gọi thử xem sao?

- Đây em!

- Em mượn chút.

Hân vội bấm số, nghe hồi chuông dài. Hân cố tình gọi liên tiếp 3 cuộc. Mỗi hồi chuông 45 giây. Song, cùng lúc, tin nhắn liên tiếp được gửi đến từ một tài khoản. Trí nhớ của Hân kịp "chụp" lại thông tin hình ảnh. Hân trả lại điện thoại.

- "Cảm ơn anh. Chắc em để quên ở nhà bạn thôi! Giờ em quay lại đó liền". Nói rồi, Hân đi.

Ngoài hành lang, Hân thở phào, có phần hả hê, vì Hân đã phát hiện ra một manh mối quan trọng.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

5. Hân liên hệ một người bạn khá "nổi" trong giới ở thành phố này, đặt kèo hẹn cà phê gần nhất. Lời đề nghị thật và thẳng thắn từ Hân được chấp nhận. Cậu ta đồng ý cho Hân lướt coi danh sách bạn bè trên mạng xã hội, chỉ để nhận dạng một chiếc hình đại diện. Có vẻ giống "mò kim đáy mạng xã hội".

Theo suy đoán, kẻ xài app hẹn hò hay có xu hướng sẽ chọn một hình ảnh ưng ý nhất để "giăng" lên các mặt trận mạng xã hội.

Bước đầu tiên, lọc danh sách bạn bè chỉ ở trong thành phố rồi lọc bạn bè trong giới. Với mô phỏng, Hân đoán kẻ đó cũng khá "chất" và "không phải dạng vừa" đâu. Công cuộc kiếm tìm không đơn giản, vì phải phân tích nguồn dữ liệu nhân ảnh tương đối lớn.

Cuối cùng, cũng tìm ra, vì người dùng trông cũng "nổi" lắm! Ghé thăm trang cá nhân lại nhặt nhạnh thêm nhiều minh chứng chắc nịch. Những tấm hình chụp giấu mặt, nắm tay tình tứ, nhìn màu áo thì không thể lầm, đó là người Hân biết. Nực cười nhất với tấm hình chụp selfie nom rất hấp dẫn, được check-in tại phòng gym X, với nội dung gợi đòn: Chăm chỉ tập gym để người ta cho "Sáng mắt chưa?".

Hóa ra, thành phố cũng tròn lắm và như có mắt. Không ngờ, bạn bè trong giới trợ giúp nhiệt tình, góp phần giải mã manh mối mấu chốt của phi vụ dò tìm nhân vật có ý định sắm vai "người thứ ba".

Hân nhớ lại, đợt này, anh rể hay than thở công ty tăng cường đối ngoại, tiệc tùng liên miên hoặc tan làm, anh muốn chạy đến phòng gym tập tành cho khỏe người, không thì sồ mất. Có những hôm anh xin phép sẽ về trễ và luôn có chuỗi lý do hợp lý.

Nay ngồi xâu chuỗi chúng lại, chỉ Hân mới hiểu thấu màn kịch đang diễn ra thường nhật.

6. Hân mua vé tới phòng tập gym X, có "view" nhìn ra hồ bơi. Tính toán kỹ càng, Hân mặc đồ bơi, đội mũ và đeo kính bơi như bao người nên rất khó nhận dạng người quen. Hân bơi 3 vòng hồ, mới thấy 2 nhân vật mong đợi xuất hiện. Loáng thoáng thấy họ hăng say tập luyện cùng nhau. Chắc đang vui. Cho đến khi dừng lại. Họ cùng tiến vào phía trong. Tưởng như mất dấu.

Hân rời bể bơi ngay lập tức, tiến thẳng tới khu phòng tắm, tinh tế quan sát thấy một căn phòng tắm lại 4 chân ở phía trong, Hân đợi chờ ở ngoài.

Phải mất cả tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ, Hân thấy tiếng đồng hồ trôi qua gây nhiều tức giận như vậy. Trong đầu Hân đã soạn sẵn nội dung dằn mặt sao cho thật xéo xắt rồi! Hãy đợi đấy!

Hạ màn. Hai người đàn ông cuốn khăn bước ra từ phòng tắm. Một quen, một lạ. Bàng hoàng lẫn bẽ bàng. Hân giận run người, chỉ nhếch mép nói được đúng một câu: "Hai người bắt tôi đợi hơi lâu rồi đấy!". Rồi rời đi.

7. Tin nhắn gửi tới tới tấp, với nội dung xin lỗi, thứ tha. Song, lời nào cũng u tối, không thể có tương lai. Hân ngồi lại với chị, kể hết về phi vụ vừa triệt phá, đồng thời phá vỡ hình ảnh người đàn ông vốn chỉ ngọt ngào trên môi miệng nhưng phía sau là lỗi lầm, lệch lạc.

Hân giải thích cặn kẽ từ quan điểm của người trong giới. Một khi, họ đã dính líu tới nhau thì khó có thể dứt ra được, nó khiến người nam đê mê theo đuổi. Còn chị, sẽ chỉ thấy nhạt nhẽo, trống trải về sau. Anh ta không thể dành cho chị điều viên mãn trong hôn nhân, cũng không chắc có thể làm tròn trách nhiệm của người đàn ông của gia đình. Để anh ta come out (lộ) ra ánh sáng một lần, để thôi thói sống lén lút, cực chẳng đã, chỉ rước thêm mệt mỏi. Thôi đành buông tay, vì chịu đựng nhau làm gì.

Anh ta rời đi, chẳng mặt mũi nào để quay lại. Chỉ trách sao anh ta hèn nhát không chấp nhận sự thật về chính mình; tại sao anh ta coi hôn nhân là bình phong khỏa lấp? Chị tự trách mình mê muội, không đủ khôn khéo để hiểu một người sống cùng. Chị trách mình sao lại đồng tình với sự trì hoãn, thoái thác của hắn. Nên thôi, cuộc hôn nhân này chấm hết. Vì cả hai sẽ chẳng đi đến đâu cả. Giải thoát cho nhau. Ai cũng còn tháng ngày ở phía trước, độc lập chọn lựa.

Đã là người trưởng thành, khi quyết rời bỏ bất cứ vòng tay nào, vẫn có được yêu thương, nếu họ sống thật lòng. Và với giới tính nào, một khi yêu cũng cần phải trân trọng nhau.