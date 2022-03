Sau 3 năm lễ trao giải không có MC, Oscar 2022 quay lại với truyền thống là có MC chính dẫn dắt toàn bộ sự kiện. Ba diễn viên Amy Schumer, Regina Hall và Wanda Sykes làm MC cho Oscar 2022.

Oscar là sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới

Những khách mời đến làm người trao giải tại Oscar 2022 có: Lady Gaga, Zoë Kravitz, Kevin Costner, Rosie Perez, Chris Rock, Youn Yuh-jung, Lily James, Uma Thurman, Anthony Hopkins, Rami Malek, Simu Liu, Ruth Carter, John Leguizamo.



Oscar 2022 có điểm mới là 8/23 hạng mục có thể được trao trước khi lễ trao giải được truyền hình trực tiếp (sẽ được ghi hình và phát lại ở phần sau của chương trình). Tám hạng mục này vẫn được trao tại Nhà hát Dolby nhưng trước khi chương trình lên sóng trực tiếp khoảng 1 giờ.



Nhiều bàn luận về kết quả hạng mục "phim hay nhất", hiện hai ứng cử viên được dự đoán giành chiến thắng là "The Power of the Dog" và "CODA".