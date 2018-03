Sáng mai, trực tuyến lễ trao giải Oscar

04/03/2018 19:35

Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, bang California - Mỹ.



Năm nay, tranh giải "Phim hay nhất" nổi lên một số điểm sáng: "Get out", "The Shape of water", "Lady bird", "Dunkirk"... Vấn nạn quấy rối, xâm hại tình dục cũng được dự đoán là chủ đề nóng tại lễ trao giải sau một thời gian dài gây bão tại Hollywood.

Danh hài Jimmy Kimmel tiếp tục giữ vai trò MC đêm trao giải. Anh giữ trọng trách được nhận định là khó khi phải tìm cách tiếp cận những chủ đề nóng trong năm qua ở làng điện ảnh thế giới một cách khéo léo, hóm hỉnh mà không quá đà, lê thê.

"The Shape of water" là phim dẫn đầu số lượng được đề cử Oscar. Dự kiến, hàng trăm diễn viên danh tiếng cùng nhiều nghệ sĩ khác xuất hiện trên thảm đỏ. Ngoài những nam - nữ diễn viên có tên trong danh sách đề cử đến tham dự, ban tổ chức cho biết những giọng ca: Gael García Bernal, Mary J. Blige, Andra Day, Natalia Lafourcade, Miguel, Keala Settle, Sufjan Stevens và Common xác nhận sẽ trình diễn tại Oscar năm nay.

Đặc biệt, hai danh ca Bernal, Lafourcade và Miguel tái hiện ca khúc đình đám "Remember me" trong bộ phim hoạt hình "Coco". Đây là phim hoạt hình được dự đoán ứng cử viên sáng giá nhất của Oscar. Mary J.Blige sẽ hát "Mighty River" từ bộ phim "Mudbound".

Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 sẽ được truyền hình trực tiếp tại hơn 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến thu hút hàng triệu khán giả theo dõi.

M.Khuê