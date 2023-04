Trang Hollywood Reporter ngày 1-4 thông tin về vụ việc trên. Theo đó, khoảng hơn 260 người hâm mộ đang tham dự buổi trình diễn có ban nhạc Morbid Angel và những ban nhạc khác thì gió lốc cực mạnh thổi qua khiến một phần mái nhà hát đổ sập xuống.

Một người thiệt mạng, 28 người khác bị thương và trong đó có 5 người trọng thương. "Buổi diễn đã hủy do gió lốc tấn công làm phần mái phía trước sân khấu và mái che bị đổ sập. Chúng tôi đề nghị những ai đang đến địa điểm hãy tìm chỗ trú ẩn an toàn. Chúng tôi đang trú ẩn tại chỗ và hy vọng mọi người tại nơi diễn đều an toàn" - ban nhạc Morbid Angel cảnh báo trên mạng xã hội ngay khi sự cố xảy ra.

Cơn bão khiến mái nhà bị sập

Bên trong đổ nát và hỗn loạn

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân

Những người tham dự buổi diễn không bị thương sau sự cố đã vội vã nâng phần trần nhà bị sập lên và giúp người khác thoát khỏi đống đổ nát. "Họ kéo một người ra từ đống đổ nát. Tôi ngồi cùng anh ta, nắm lấy tay anh ta, an ủi rằng sẽ ổn thôi" - một khán giả có mặt tại hiện trường cho biết. Nhà hát có sức chứa 1.500 người.

Cảnh sát trưởng ở Belvidere mô tả cảnh tượng tại Nhà hát Apollo lúc đó là vô cùng hỗn loạn. "Ban đầu, chúng tôi cố gắng hết sức để kiểm soát sự hỗn loạn nhưng khi đi vào bên trong chúng tôi chỉ ráng tìm người, cứu càng nhiều người càng tốt và đưa họ đến nơi an toàn" - Shane Woody, Cảnh sát trưởng ở Belvidere, cho biết.

Thống đốc bang Illinois cũng chia sẻ trên trang cá nhân Twitter rằng: "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ vụ sập mái nhà tại Nhà hát Apollo. Tôi đã liên lạc các quan chức để cập nhật thông tin và chỉ đạo mọi nguồn lực sẵn có".