SGO48 nhận được nhiều đề cử tại giải Mai Vàng 2019

Khi là một trong những nhóm nhạc nhận được nhiều đề cử tại giải Mai Vàng 2019, không ít người thắc mắc về cái tên SGO48. Sức hút của nhóm nhạc này nằm ở đâu khi họ chỉ là một nhóm nhạc khá mới mẻ?

Nhưng với minishow của nhóm nhạc diễn ra vào tối 7-12 tại nhà hát Quân Đội, tân binh SGO48 không chỉ chứng minh bản thân nhận được nhiều sự yêu thích là điều đương nhiên và một ngày không xa, sự chiến thắng (chứ không chỉ là đề cử) như hiện nay của nhóm nhạc này ở giải thưởng Mai Vàng là hoàn toàn có khả năng.



Nhóm nhạc là phiên bản Việt của nhóm nhạc nổi tiếng nhất Nhật Bản hiện nay: AKB48

Nhóm nhạc "con nhà giàu" SGO48 đã có một đêm Giáng sinh ngập tràn tình yêu, đầy cảm hứng và sắc màu riêng trong mini show sau một năm ra mắt.

Gọi SGO48 là nhóm nhạc "nhà giàu" bởi sự đầu tư khủng của nhóm này trên con đường phát triển sự nghiệp. Công ty đầu tư không ngại chi triệu đô để xây dựng nhóm nhạc này.

Điều này hoàn toàn không bất ngờ khi SGO48 vốn là phiên bản Việt Nam của nhóm nhạc đình đám nhất Nhật Bản hiện nay AKB48. Sau JKT48 của Indonesia, BNK48 của Thái Lan, MNL48 của Philippines, AKB48 Team SH của Trung Quốc, AKB48 Team TP của Đài Loan, SGO48 đang có 15 nhóm chị em ở nước ngoài: bao gồm MUB48 và DEL48, MUB48 sắp ra mắt ở Ấn Độ, CGM48 ở Chiang Mai - Thái Lan. SGO48 được đặt theo tên gọi Sài Gòn, với 27 thành viên.

Nhóm có đến 27 thành viên - là nhóm nhạc đông thành viên nhất hiện nay

Mở màn bữa tiệc âm nhạc, "dàn hợp xướng" SGO48 với chỉ huy trưởng Kaycee đã khéo léo đưa khán giả đến với không khí giáng sinh qua giai điệu quen thuộc của bài "We wish you a merry X'Mas". Ngay sau đó, các cô gái khuấy động sân khấu bằng những điệu nhảy đầy năng lượng mang đậm phong cách J-pop với các ca khúc đã gắn bó với nhóm từ những ngày đầu như "SGO Festival", "SGO48", "Shonichi", "Shoujotachiyo", "Aitakatta"… Mang phong cách trẻ trung, năng động và vũ đạo ngày càng điêu luyện, các cô gái của SGO48 đã khiến khán giả có mặt đứng ngồi không yên với màn hòa giọng và khoe sắc vóc cũng như nét tinh nghịch cô nàng tuổi mới lớn.

Với phong cách trẻ trung, nhóm có sức hút đặc biệt

Trong minishow đầu tiên, SGO48 đã bật khóc vì quá hạnh phúc sau một năm ra mắt. Sự đón nhận của công chúng là minh chứng cho đường đi chính xác của họ trên thị trường nhạc Việt.