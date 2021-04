Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình gồm NSND Thanh Ngân, NSƯT Trọng Phúc, Đan Trường, Cẩm Ly, Hiền Thục, Giang Hồng Ngọc, Quốc Đại, Cao Công Nghĩa, Thế Vĩ, Thanh Sử, Nhóm Lạc Việt, nhóm FM...



Lúc 19 giờ 30 phút ngày 30-4, tại Trung tâm Văn hóa TP Thủ Đức diễn ra chương trình "Mùa xuân huyền thoại" do đạo diễn - NSƯT Lê Trung Thảo dàn dựng, quy tụ các nghệ sĩ: NSND Thoại Miêu, NSƯT Dương Thanh, Lê Hồng Thắm, Tâm Tâm, Võ Minh Lâm, Khánh Tuấn... Chương trình phục vụ miễn phí.

Phim “Trạng Tí: Phiêu lưu ký” ra rạp ngày 30-4. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Nhiều phim điện ảnh ra rạp vào dịp 30-4 và 1-5 tạo sự đa dạng cho "món ăn tinh thần" của khán giả. Phim "Trạng Tí: Phiêu lưu ký" do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, Ngô Thanh Vân đầu tư sản xuất; và phim "Thiên thần hộ mệnh" do Victor Vũ đạo diễn, ra rạp đúng ngày 30-4.

Phim "The Last Warrior: Root of Evil" (tạm dịch là Chiến binh cuối cùng: Cội nguồn của quỷ), phim hoạt hình "Detective Conan: The scarlet bullet" (Thám tử lừng danh Conan: Viên đạn đỏ), phim "Maya the bee: The golden orb" (Ong nhí phiêu lưu ký, giải cứu công chúa kiến) hứa hẹn hấp dẫn người xem.

Ở lĩnh vực sân khấu, 20 giờ ngày 30-4 diễn ra vở "Bạch Hải Đường" (tại Sân khấu Hoàng Thái Thanh), Chùm kịch hài ngắn (Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM), vở "Mưu bà Tú" (Sân khấu IDECAF), vở "Ám ảnh kinh hoàng" (Kịch Hồng Vân - Phú Nhuận), vở "Cô Năm, cậu Mười" (Kịch Hồng Vân - Chợ Lớn).

20 giờ ngày 1-5: vở "Chờ thêm chút nữa" (Sân khấu Hoàng Thái Thanh), "Rồi mắc cái gì cười" (Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM), vở "Lời nguyền phù thủy" (Sân khấu IDECAF), vở "Điềm báo" (Kịch Hồng Vân - Phú Nhuận).

Ngày 2-5: vở "Con ma nhà họ Hứa" (16 giờ, Sân khấu Hoàng Thái Thanh), vở "Tin thì linh, không tin cũng linh" (20 giờ, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM), vở "Ngũ quý kỳ phùng" (20 giờ, Sân khấu IDECAF), vở "Một cha, ba mẹ" (20 giờ, Kịch Hồng Vân - Phú Nhuận).