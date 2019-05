Sự thật về 1,5 tỉ đồng mà người đẹp nhân ái Thùy Tiên bị tố quỵt nợ

08/05/2019 10:25

Người đẹp nhân ái Thùy Tiên và luật sư gặp gỡ truyền thông

"Người đẹp nhân ái" Thùy Tiên khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền 1,5 tỉ đồng nào từ bà Đặng Thùy Trang - chị gái của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo. Về chữ ký và dấu vân tay trên bản hợp đồng (đã được phía công an xác nhận là của Thùy Tiên-PV), cô chia sẻ đã gửi toàn bộ lý do phía sau lên cơ quan công an, khi có điều tra cụ thể, cô sẽ tiếp tục thông cáo đến báo chí và dư luận.

Luật sư đại diện của Thùy Tiên cho biết thời điểm đó bà Đặng Thùy Trang có hứa hẹn sẽ hỗ trợ Thùy Tiên liên quan đến trang phục, son phấn trong quá trình dự thi Hoa khôi Nam Bộ, người đẹp này chỉ mới mười chín đôi mươi nên còn non nớt, "bút sa gà chết" mới dẫn đến sự việc này. Thùy Tiên cho biết tất cả những lời mà bà Thùy Trang nói đều là hứa hẹn, không hề thực hiện, hỗ trợ điều gì.

Luật sư của Thùy Tiên cũng cho biết thêm Thùy Tiên sẽ kí vào một đơn tố cáo và gửi lên công an TP HCM để nhờ can thiệp. Phía Thùy Tiên đặt nghi vấn rằng đây có thể là một đường dây lừa đảo, lợi dụng những cô gái nhẹ dạ, cả tin lúc mới bước vào showbiz, tham gia các cuộc thi nhan sắc sau này thành công quay lại đòi tiền.

Cô khẳng định không quỵt nợ

Chưa biết sự việc của Thùy Tiên sẽ được giải quyết thế nào và đi đến đâu nhưng người trong giới đang bàn tán xôn xao bởi những "thuyết âm mưu" được diễn giải trên cơ sở có thật diễn ra thường xuyên trong giới hoa hậu.

Nhiều ý kiến trong giới phân tích rằng việc một người đẹp đi thi các cuộc thi nhan sắc luôn tốn rất nhiều tiền. 1 tỉ đồng hay vài tỉ đồng đầu tư cho một cuộc thi nhan sắc hoàn toàn bình thường. Đó là lý do đến 99% các thí sinh đi thi hoa hậu đều có sự hậu thuẫn tài chính. Nếu đó không phải là một gia đình khá giả thì sẽ có một ông bầu và mạnh thường quân "rộng rãi" đứng sau hỗ trợ.

Với các ông bầu, thí sinh hoa hậu chính là cơ hội đầu tư có thu lợi vì "danh hiệu" ở Việt Nam luôn là thứ "hái ra tiền". Trong khi đó, với các mạnh thường quân, "lợi nhuận" mà họ thu hoạch được chính là cuộc đời của các người đẹp.

Chuyện Thùy Tiên được người trong giới bàn tán rôm rả

Quay trở lại với những khoản đầu tư cho thí sinh tham gia các cuộc thi nhan sắc, trang phục, chiến lược PR và cả tiền "lobby" chạy giải đều được gọi là chi phí đầu tư. Người trong giới khẳng định "chạy giải" chuyện không mới ở bất cứ cuộc thi nhan sắc nào hiện nay. Vì vậy, việc người đẹp nhân ái Thùy Tiên vướng vào cái hợp đồng vay mượn (lên đến 1,5 tỉ đồng với chữ ký và dấu vân tay ký xác nhận) có khi nằm ở các điều khoản này. Vì nếu phân tích kỹ đoạn hội thoại tranh cãi giữa hai bên bị lan truyền trên mạng, chính Thùy Tiên cũng khẳng định "Chị cũng lừa em trước". Có thể, bà Thùy Trang đã hứa hẹn với Thùy Tiên những điều tốt đẹp hơn nhưng không thể thực hiện được"- người trong giới bình luận.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là thuyết âm mưu của người sành sỏi trong giới. Thực hư thế nào, vẫn cần kết luận điều tra từ cơ quan công an.









