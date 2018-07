Tác giả sách bán chạy người Do Thái đến Việt Nam

21/07/2018 22:34

"Hãy tư duy và hành động khác đi, chủ động hơn và sẵn sàng đối mặt khó khăn hơn, lạc quan hơn và tìm cách truyền tải thông điệp của bản thân đến với thế giới". TS Yaniv Zaid, tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất toàn cầu "Persuade and Influence Any Audience", "Speaking in Front of an Audience", "Speaking in front of a Client" và "How to Make Money on the Internet" đã nói như vậy với phóng viên Báo Người Lao Động nhân chuyến ông đến Việt Nam những ngày cuối tháng 7-2018.



TS Zaid cho biết trong quá khứ từng có giai đoạn ông mất định hướng, không biết mình là ai và muốn gì trên đời. Ông đã bỏ nhiều thời gian đi nhiều nước trên thế giới để học những bài học hữu ích cho đến khi "bắt được" con người của chính mình. Ông luôn học từ mọi thứ và mọi người mà mình gặp ở khắp nơi trên thế giới. TS Zaid hy vọng độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ Việt Nam, sẽ thu thập được nhiều kiến thức từ cuốn sách của ông "Nghệ thuật bán hàng của người Do Thái" (tựa gốc "The Jewish Persuasion", Ca Dao và Cẩm Xuân dịch, do First News Trí Việt và NXB Tổng hợp TP HCM vừa ấn hành), để ai cũng có thể sống một cuộc đời thành công và vui vẻ.

TS Zaid trong chuyến thăm và giao lưu với độc giả Việt Nam

TS Zaid nói phương châm đơn giản là hãy nỗ lực để có được nhiều hơn, đạt được nhiều thành tựu hơn, bằng cách thúc đẩy người khác hành động ngay cả khi họ phải làm vậy ở "ngoài vòng tròn thoải mái" của bản thân với "khả năng bán ý tưởng, thông điệp, sản phẩm hay dịch vụ cho người không quen biết".

Ông cho biết dù rất bận rộn với công việc nhưng vẫn dành thời gian để chăm sóc 2 con, tham gia nhiều hoạt động gia đình với các con vào những ngày cuối tuần. Theo TS Zaid, quản trị thời gian là vô cùng quan trọng với cuộc đời của bất cứ ai. Với ông, một ngày hoàn hảo tức là dù có thể tham gia rất nhiều hoạt động cho sự nghiệp cá nhân và điều hành công việc nhưng vẫn phải có thời gian chơi với các con. Ông bày tỏ: "Sẽ có đủ thời gian, tình cảm cũng như tiền bạc, nếu bạn thật sự muốn nó" - có nghĩa là mọi thứ đều có thể được điều chỉnh và quản lý bằng một tư duy khoa học.

Đây là lần đầu tiên TS Zaid đến Việt Nam. Ông đã trình bày hơn 1.650 bài giảng và tổ chức hội thảo tại 4 châu lục. TS Zaid đã tư vấn và làm cố vấn kinh doanh cho hàng trăm công ty, cả cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ. Kênh YouTube cá nhân của ông được hơn 400.000 người theo dõi. Bên cạnh hoạt động thiện nguyện mà TS Zaid theo đuổi suốt nhiều năm, ông còn là chủ tịch hội đồng quản trị của Achva - một tổ chức hỗ trợ người khuyết tật trong đời sống xã hội nói chung và trong kinh doanh nói riêng.

Các cuộc nói chuyện của TS Zaid được tổ chức tại TP HCM vào ngày 19-7 và tại Hà Nội trong 2 ngày 21, 22-7.

Bài và ảnh: HÒA BÌNH