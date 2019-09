The Rock khoe ảnh trên trang mạng xã hội Instagram ngày 1-9. Đám cưới diễn ra ngày 18-8 nhưng người hâm mộ The Rock chỉ biết qua vài bức ảnh trong album cưới mà tài tử này đăng tải lên mạng. Họ vẫn chưa biết cụ thể những gì diễn ra trong đám cưới cho đến khi The Rock quyết định chia sẻ loạt ảnh.

Gia đình hạnh phúc của The Rock trong đám cưới kín đáo ở Hawaii

The Rock và Lauren Hashian có 2 con gái chung trước khi cưới

The Rock giản dị trong tiệc cưới

"Đám cưới thật tuyệt vời và tôi muốn cảm ơn chân thành đến các nhân viên làm việc tại đây, họ đã hỗ trợ hết mình. Để bảo đảm đám cưới hoàn toàn riêng tư, tôi không thuê người ngoài nào mà chỉ nhờ người thân, bạn bè cùng các nhân viên tại địa điểm cưới" - The Rock tâm sự.

Trong bữa tiệc, anh mặc áo sơ mi giản dị, quần kaki trắng và đi dép xỏ ngón. Lễ đường được dựng gần bờ biển, trang trí đơn giản nhưng lịch sự.

Đám cưới kín đáo với người thân, bạn bè

Lễ đường gần biển

Bánh cưới ba tầng

The Rock và Lauren Hashian có 12 năm bên nhau sau khi cả hai đổ vỡ hôn nhân đầu tiên. Trong suốt 12 năm, họ có hai con gái là Jasmine 3 tuổi và Tiana 15 tháng tuổi.

Bạn đầu, cặp đôi này định cưới vào mùa xuân 2018 nhưng bất ngờ Lauren Hashian mang thai, đành hoãn lại. Người hâm mộ rộn ràng chúc phúc cho cặp đôi này bởi tình yêu bền chặt của họ dành cho nhau.

The Rock và Lauren có 12 năm gắn bó

Cả hai được người hâm mộ yêu thích

Thời điểm Lauren Hashian mang thai bé thứ hai