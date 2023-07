Thanh Bùi biểu diễn cùng hai con trai trên sân khấu

Trong buổi diễn mới đây, ca nhạc sĩ Thanh Bùi biểu diễn ca khúc "Ba kể con nghe" cùng với học trò và đặc biệt là cùng 2 cậu con trai sinh đôi Khải An và Kiến An. Đây là buổi diễn tổng kết cuối khóa học của cặp song sinh nhà Thanh Bùi, thuộc học viện âm nhạc do chính nam ca sĩ sáng lập. Các tiết mục tại buổi diễn được thể hiện bởi các học viên cùng sự tham gia hỗ trợ của thầy cô.



Trong tiết mục biểu diễn cùng hai con trai, Thanh Bùi không giấu được xúc động. Anh bật khóc nức nở ngay khi kết thúc tiết mục.

Thanh Bùi chia sẻ, con trai anh mắc chứng chậm nói. Hai cậu nhóc đến năm hai tuổi vẫn chưa biết nói.

Kể lại những tháng ngày hoang mang vì lo con bị tự kỷ, Thanh Bùi nói: "Tôi tìm được một bác sĩ rất tốt. Bác sĩ đến nhà, đồng hành với các con tôi suốt ba tháng rồi mới đưa ra kết luận các cháu không bị tự kỷ, chỉ rối loạn ngôn ngữ. Cứ thế, chúng tôi đi từng bước từng bước để giải quyết vấn đề. Giờ đây, các con đã 6 tuổi và khiến tôi tự hào khi phát triển rất tốt. Khải An - Kiến An thậm chí có những mặt phát triển nhanh hơn tuổi".

Thanh Bùi gần như không xuất hiện và cũng không còn thực hiện những dự án âm nhạc. Anh tập trung cho các dự án giáo dục thay vì hoạt động showbiz. Trước đó, Thanh Bùi là một trong những nhạc sĩ tên tuổi và cùng là giọng ca kết hợp với nhiều ca sĩ quốc tế. Trước khi về Việt Nam, Thanh Bùi đã có 18 năm hoạt động nghệ thuật ở Úc. Anh đã ký hợp đồng với Universal, viết mấy ngàn bài hát, mở trường dạy nhạc ở Úc, có những bản hit quốc tế.

Thanh Bùi gặt hái nhiều thành công ở lĩnh vực nghệ thuật

Là nghệ sĩ tài năng và cũng gặt hái thành công lớn nhưng việc kết hôn với vợ là một trong những gia tộc giàu có, không ít ý kiến vẫn cho rằng anh nhờ vợ.

Nam nhạc sĩ khẳng định: "Tôi đâu có quan tâm đến tiền bạc nên cũng không có cảm giác bị đụng chạm khi mọi người nói tôi thành công nhờ vợ. Bản thân tôi đâu phải chỉ ngồi đó và không làm gì. Thành công đều bắt đầu từ hành động. Nếu sống mà phải đi giải thích cho từng người thì phí thời gian quá, thời gian đó đi làm việc khác có ý nghĩa hơn".

Thanh Bùi và vợ

Anh nói thêm: "Tôi là chính mình, làm những gì mình đam mê. Không quan trọng tôi là cái gì mà quan trọng là tôi đang làm gì".