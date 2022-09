"Thành phố tình yêu" là chuỗi chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM thực hiện để kích cầu du lịch cho thành phố

Chuỗi chương trình "Thành phố tình yêu - Lively Saigon 3" do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố thực hiện, với chủ đề "Gặp - Cuộc tao ngộ của những "nhà thơ" đô thị", sẽ diễn ra tại Công viên Văn hóa Tao Đàn.

"Gặp" sẽ là đêm nhạc mang đậm chất Indie, mang đến cho khán giả sự tươi mới, sôi động, bùng nổ cùng những con người trẻ luôn mang trong mình nguồn năng lượng dồi dào.



Nổi bật trong đêm nhạc là sự xuất hiện của dàn ca sĩ và ban nhạc nổi tiếng với dòng nhạc Indie . Trong đó, với những bản hit: "Thấy chưa", "Mấy khi", "Lần cuối", "Em dạo này"…, Ngọt band là ban nhạc được khán giả chờ đợi, các đơn vị tổ chức săn đón.

Ngọt band từng nhiều lần là ứng viên Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức. Âm nhạc của Ngọt band xoay quanh những vấn đề về văn hóa, môi trường, cuộc sống và thế giới quan của bản thân.

Ngọt band từng nhiều lần là ứng viên Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức

Âm nhạc của Ngọt band "chạm" vào thế hệ 9X, 2K có lẽ vì đó là thứ âm nhạc "thật thà", không được tô điểm bởi sự bài bản, cũng không được "chải chuốt" bởi cảm xúc ước lệ mỹ miều. Âm nhạc của Ngọt band đơn giản, câu chữ hồn nhiên như kể chuyện. Âm nhạc ấy không chạy theo xu hướng và thị hiếu.

Ngọt band khẳng định họ không viết nhạc cho khán giả, không viết nhạc theo yêu cầu của người khác mà viết về cảm xúc của mình. Toàn bộ các bài hát mà nhóm thể hiện là cách họ đi tìm câu trả lời cho riêng mình trong đời sống, xã hội và cả tình yêu.

Ngọt band luôn được khán giả săn đón

Đêm nhạc còn có sự tham gia của BOF, Bút chì màu xanh band, The hood, Im not sure và Sawa Phạm - được xem là những người có thể đại diện lớp trẻ thể hiện tình yêu thương, luôn lạc quan và biết trân trọng mỗi cuộc gặp gỡ trong đời. Tất cả những điều ấy sẽ được gửi gắm trọn vẹn vào âm nhạc để lan tỏa nguồn năng lực tích cực này đến với khán giả.