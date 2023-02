Mười di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới được công bố bao gồm: Lễ hội Kỳ Yên đình Dĩ An (phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), Lễ hội đền hóa Dạ Trạch (xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), Lễ hội đền Đa Hòa (xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường (các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, TP Hà Nội), Lễ hội Thái bình xướng ca (xã Thanh Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam (thị xã Tân Châu và huyện An Phú, tỉnh An Giang), Lễ mừng lúa mới của người Raglai (xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) và Tết Nguyên tiêu ở Hội An (tỉnh Quảng Nam).



Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực. Ảnh: SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH KIÊN GIANG

Trước đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng đã có quyết định ghi danh Lễ hội đền Đông Cuông (thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.