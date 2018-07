Thêm 25 người đẹp vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018

23/07/2018 07:03

Các người đẹp trong trang phục áo dài tại vòng chung khảo khu vực phía Bắc, diễn ra ngày 22-7 ở Cửa Lò, Nghệ An

Tối 22-7, chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 được tổ chức tại Cửa Lò, Nghệ An, với chủ đề "Mộc" mang ý nghĩa tôn vinh vẻ mộc mạc của làng quê đồng bằng Bắc bộ. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam sử dụng nhiều ca khúc truyền thống, phối lại theo phong cách hiện đại làm cho chương trình thêm hấp dẫn. Ban tổ chức đã chọn ra 25 thí sinh tiếp theo cho vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Tính đến nay, cùng với 19 thí sinh được chọn từ khu vực phía Nam, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 có tổng cộng 44 thí sinh. Đêm chung khảo diễn ra hơn hai giờ, mang đến nhiều màn trình diễn đẹp mắt.

Người đẹp khu vực miền Bắc

Đa số người đẹp có hình thể cân đối, gương mặt sáng, kỹ năng giao tiếp tốt. Trước đêm thi, ban tổ chức cho biết đã chọn 20 người vào chung kết. Tuy nhiên, con số này tăng lên thành 25 do chất lượng thí sinh vượt trội.

Dàn người đẹp khu vực phía Bắc có nhan sắc nổi trội

Trong đó, Phạm Ngọc Hà My, thí sinh gây chú ý từ vòng sơ khảo vì là người được chọn tặng hoa Tổng thống Donald Trump tại sân bay Nội Bài trong lần ông đến thăm Việt Nam vào tháng 11-2017. Hà My thu hút sự chú ý của mọi người bởi vẻ thanh lịch, dịu dàng. Hà My sinh năm 1996, là sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam. Cô nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp.

Thí sinh Phạm Hà My

Ngoài Hà My, một số thí sinh nổi bật được chọn gồm: Phạm Ngọc Linh - tiếp viên Hãng hàng không quốc gia, Lê Thanh Tú và Vũ Thị Tuyết Trang - hai cô gái từng gây ấn tượng trong chương trình Hoa hậu Hoàn vũ 2017, Trần Thị Ngọc Bích - cô gái có chiều cao 1,78 m từng tham gia Hoa hậu Đại dương 2017. Bốn cô gái sinh năm 2000 - Nguyễn Thị Thu Tâm, Trần Tiểu Vy, Nguyễn Hoàng Bảo Châu, Phan Cẩm Nhi - cũng được đi tiếp.

Thí sinh miền Bắc khá nổi bật về sắc vóc

Hành trình Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn còn nhiều hoạt động: Gala kỷ niệm dấu ấn 30 năm Hoa hậu Việt Nam diễn ra tại Tuần Châu vào ngày 18-8. Chuỗi hoạt động của vòng Chung kết toàn quốc diễn ra tại Cocobay Đà Nẵng từ ngày 20-8 đến 2-9. Đêm chung kết toàn quốc tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP HCM) diễn ra vào ngày 16-9 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Thùy Trang