Gần đây, Viện Goethe Hà Nội tổ chức tuần lễ phim Đức và theo hình thức trực tuyến. Đây là chọn lựa thích hợp ở thời điểm giãn cách xã hội, chống sự lây lan của dịch bệnh.

Theo đó, Tuần lễ phim Đức trực tuyến diễn ra từ ngày 28-8 đến hết 18-9. Những phim được chiếu trực tuyến dịp này gồm: "Đường xa vạn dặm", "Tấm hình", "Lời chào từ Fukushima" và "Amelie chạy". Mỗi tuần, một bộ phim sẽ được chiếu trực tuyến lúc 20 giờ thứ bảy tại trang web: https://goethe-on-demand.de. Sau khi công chiếu trực tuyến, mỗi bộ phim sẽ tồn tại trong một tuần trên trang web.

Cảnh phim "Đường xa vạn dặm"

Lịch phim trực tuyến

Các phim điện ảnh được lựa chọn chiếu đợt này là những tác phẩm mới sản xuất và nắm bắt được chủ đề thịnh hành ở Đức. Phim mở màn cho tuần lễ phim là "Đường xa vạn dặm" của đạo diễn Sarah Winkenstette. Tác phẩm kể về cậu bé Ben 11 tuổi cùng gia đình chuyển nhà từ một làng quê lên thành phố lớn. Tại ngôi trường mới, Ben đụng độ với một cậu bé xuất thân trong gia đình tị nạn. Hai cậu bé có tính cách khác biệt nhưng lại nhanh chóng trở thành bạn thân...

Các phim tiếp theo sẽ được chiếu trực tuyến dành cho khán giả gồm: "Tấm hình" vào ngày 4-9, "Lời chào từ Fukushima" vào ngày 11-9, "Amelie chạy" vào ngày 18-9.

Trước đó, Liên hoan phim Nhật Bản trực tuyến (JFF online) đã giới thiệu tới công chúng 10 bộ phim đặc sắc. Liên hoan này do Trung tâm Giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam – Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản tổ chức. Theo ban tổ chức, để phù hợp với bối cảnh của dịch bệnh Covid-19, liên hoan phim Nhật Bản được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, với khẩu hiệu "Phim Nhật Bản mọi lúc, mọi nơi". Ngoài Việt Nam, liên hoan phim Nhật Bản trực tuyến cũng được tổ chức tại gần 20 quốc gia tại khu vực ASEAN, châu Mỹ, châu Âu…

Những phim nổi tiếng Nhật Bản thuộc nhiều thể loại, chủ đề phong phú như hài, gia đình, tội phạm, tài liệu, hoạt hình hay khoa học viễn tưởng được giới thiệu với khán giả. Khán giả theo dõi lịch chiếu phim và truy cập vào trang web https://watch.jff.jpf.go.jp/page/vietnam/ để thưởng thức. Mỗi ngày, JFF Online chỉ trình chiếu 1 phim và khán giả có thể xem vào bất cứ khung giờ nào trong ngày, trong vòng 24 tiếng tính từ thời điểm phim bắt đầu được phát. Những phim đã được chiếu: "Dance with me", "Lady Maiko", "Key of life"…

Liên hoan phim Nhật Bản đã diễn ra trước đó

Nhiều người cho rằng trực tuyến là giải pháp chính yếu không thể thay thế trong tình hình hiện tại. Không chỉ phim ảnh, nhiều loại hình nghệ thuật khác cũng chọn trực tuyến để thực hiện nhằm đảm bảo sự an toàn cho tất cả. Một số chương trình truyền hình cũng chuyển sang hình thức trực tuyến như "Nhanh như chớp", "Tâm đầu ý hợp"…