Trong buổi giao lưu, ra mắt phim "Đất rừng Phương Nam" do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn diễn ra tại TP HCM vào chiều ngày 11-10, một cuộc hội ngộ của diễn viên hai phiên bản truyền hình và điện ảnh diễn ra ấm cúng.

Những nhân vật bước ra từ phim truyền hình "Đất Phương Nam" từng được yêu thích một thời, trải qua hơn 25 năm nay hội tụ để thưởng thức màn hóa thân của thế hệ sau. Đó là "Tư Mắm" Cát Phượng và "Tư Mắm" do Băng Di thể hiện, "Bác Ba Phi" do Nghệ sĩ Mạc Can trình diễn và Trấn Thành thể hiện…

"Ban đầu khi được mời tham gia vai diễn Bác Ba Phi và đầu tư cho phim, tôi đắn đo vì kinh phí lớn. Sau khi đọc kịch bản, nhớ về phim "Đất Phương Nam" mình từng yêu mến ngày xưa, tôi nghĩ mình phải làm gì đó cho điện ảnh Việt. Bởi những phim thể loại này không có đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhà sản xuất tâm huyết như anh Trinh Hoan thì rất khó để có ai bắt tay làm được do quá cực nhọc, tốn kém. Phim kinh phí cao nhưng không biết khán giả sẽ đi xem không, có thu hồi được vốn không…. nhiều nỗi lo! Tôi quyết tâm đóng góp để những điều tốt đẹp được diễn ra lần nữa trên màn ảnh rộng, phục vụ khán giả" – Trấn Thành chia sẻ.

Dàn diễn viên hai phiên bản truyền hình và điện ảnh tụ hội

Hùng Thuận - diễn viên vào vai An trong "Đất Phương Nam" chia sẻ tại sự kiện. Ngồi bên anh là Hạo Khang - diễn viên vào vai An trong "Đất rừng Phương Nam"

"Tư Mắm" Cát Phượng (áo đỏ) và "Tư Mắm" Băng Di

NSƯT Thanh Điền và Trấn Thành

"Bác Ba Phi" Mạc Can cũng tham gia sự kiện

Anh nói thêm rằng phim này phải hơn 100 tỉ đồng mới hòa vốn. Trong thời điểm tác phẩm chiếu ra mắt khách mời, báo giới, anh quan sát thấy phản ứng của người xem tốt, có những nụ cười, những giọt nước mắt xúc động, tạo được cảm xúc đến khán giả.

Nghệ sĩ Mạc Can nhận xét phim đầu tư công phu. Ông mong rằng tác phẩm sẽ thu hút được nhiều khán giả đến thưởng thức để nhà làm phim tự tin làm lại những tác phẩm kinh điển với diện mạo khác.

"Tư Mắm" Cát Phượng dành lời khen cho "Tư Mắm" Băng Di. Cô dành nhiều lời khen cho những đại cảnh chiến đấu vì đất nước, chủ nghĩa anh hùng trong phim. Tác phẩm khiến người xem thấy được tình cảm gia đình, lòng yêu nước, nghĩa đồng bào.

Diễn viên Hùng Thuận cho biết cảm xúc hồi hộp, đặc biệt như xuyên không về quá khứ khi xem bé An trong phim. Một cuộc phiêu lưu thú vị, màu sắc, nhân văn. Anh thấy hình bóng mình bên trong nhân vật do Hạo Khang thể hiện.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ về phần thoại phim có sự cân nhắc để gần gũi hơn với khán giả đại chúng ngày nay vì đây là tác phẩm thương mại. Anh cũng xác định nếu doanh thu phim tốt sẽ có phần hai và hy vọng sẽ có nhiều phần tiếp theo bởi hành trình của bé An đi tìm cha là hành trình dài.

"Đất rừng Phương Nam" chính thức ra rạp từ 20-10 nhưng phim chiếu sớm từ tối 13-10 và suốt hai ngày 14 đến 15-10. Tác phẩm nhìn tổng thể ổn, có những điểm cộng về sự đầu tư tâm huyết, bối cảnh hoành tráng, âm nhạc hào hùng, diễn xuất tròn vai của dàn diễn viên và truyền tải được một phần cảm xúc đến khán giả. Tuy nhiên, như bao tác phẩm khác, phim cũng có những điểm trừ nên chưa thể mang đến cảm xúc trọn vẹn, đọng lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.