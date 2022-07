Trào lưu cover đã xuất hiện ở Việt Nam từ rất lâu, cách đây khoảng 30 năm, cứ vài năm nó quay lại thị trường âm nhạc.



Cảm xúc say đắm một thời

Moodshow của ca sĩ Bảo Anh đã thu hút nhiều đối tượng khán giả nghe nhạc, với những hồi ức về những ca khúc nhạc Hoa đình đám một thời. Chia sẻ về loạt Moodshow của mình, ca sĩ Bảo Anh cho biết cô chọn bài hát trong từng tập theo tâm trạng và tập trung vào yếu tố cảm xúc khi thể hiện. Bảo Anh đã làm thỏa mãn ít nhiều khán giả yêu nhạc, đặc biệt với những người luôn có thiện cảm với những bản nhạc quốc tế xưa.

Những ca khúc "Nhớ về anh", "Hoa bằng lăng", "Tình như lá bay xa", "Xa vắng", "Khi cô đơn em nhớ ai", "Lãng quên chiều thu", "Tình lỡ cách xa", "Liều thuốc cho trái tim"… gợi nhớ những cảm xúc đã từng khiến khán giả yêu nhạc "chìm đắm" một thời.

Giọng của Bảo Anh không xuất sắc nhưng trọn vẹn mặt cảm xúc. Lối hát tình cảm, đầy tự sự cùng cách phiêu ở nốt trầm của nữ ca sĩ chinh phục được khán giả. Cách hát không bi lụy mà toát lên sự bình thản, nhẹ nhàng.

Dù khẳng định chỉ đi hát cho vui chứ không chuyên nghiệp nhưng cái tên Nam Em là một giọng ca đắt sô thời gian gần đây. Những đêm nhạc của cô luôn đông khán giả và những ca khúc của cô phát trên YouTube cũng đạt hàng triệu lượt xem, một con số đáng mơ ước của nhiều ca sĩ.

Không khó để nhận ra những ca khúc Nam Em chọn thể hiện đều dễ nghe. Và với những ca khúc nhạc ngoại được chọn để cover, hiệu ứng tự thân của ca khúc quen thuộc phần nào tạo nên cảm xúc cho người nghe.

Nhiều ý kiến cho rằng sự trở lại của Văn Mai Hương thời gian gần đây là nhờ cô chọn cover lại 3 ca khúc đình đám của ngôi sao quốc tế Lady Gaga là "Always remember us this way", "Shallow" và "I’ll never love again". Sẽ khập khiễng nếu so sánh phần trình diễn của Văn Mai Hương với bản gốc Lady Gaga nhưng rõ ràng, Văn Mai Hương đã tạo ra dấu ấn mang tên mình khi thể hiện những ca khúc này.

Tuy nhiên, việc Văn Mai Hương cover nhạc ngoại lại tạo nên một làn sóng tranh cãi bởi cô đã cover những ca khúc này ở các chương trình có yếu tố thương mại. Có ít nhất 18 video Văn Mai Hương hát 3 bài này, số lần cô trình diễn thực tế còn nhiều hơn và đều diễn trong các chương trình bán vé.

Cần có sản phẩm riêng

Việc Văn Mai Hương lạm dụng 3 ca khúc của Lady Gaga đi diễn nhận cát-xê gây tranh cãi trên mạng xã hội, báo chí vào cuộc. Nữ ca sĩ phản hồi việc xin phép, trả phí thuộc về đơn vị tổ chức sự kiện nhưng ít nhất 4 đơn vị tổ chức lại cho rằng Văn Mai Hương tự chọn bài nên cô phải là người có trách nhiệm trả phí bản quyền.

Khi người hâm mộ Lady Gaga phản ứng gay gắt, Văn Mai Hương cho biết bản thân "sơ suất không ghi người thể hiện ca khúc gốc, các clip trên YouTube không bật kiếm tiền và rất thích các bài hát của Lady Gaga".

Ca sĩ Bảo Anh để lại nhiều ấn tượng với series Moodshow, gồm loạt ca khúc cover nhạc ngoại. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Việc ca sĩ hồn nhiên chọn những bản nhạc hay để cover khiến những người trong giới lo lắng. Giới chuyên môn cho biết ca sĩ chọn cover nhạc ngoại vì đó là cách giúp họ rút ngắn khoảng cách với khán giả. Bản thân ca khúc đã hay, nổi tiếng rồi nên nghệ sĩ tiếp cận khán giả nhanh nhất có thể.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường cho rằng: "Cái gì cũng vậy, vừa đủ thì ổn còn nhiều quá sẽ khiến khán giả chán ngán. Nếu lạm dụng cover vì muốn nổi tiếng, hay hát lại của người khác khi chưa giải quyết vấn đề bản quyền thì quả là điều không hay". Thực tế, giới ca sĩ cover cũng thừa nhận ca sĩ cần phải có những sản phẩm riêng cho chính mình mới là con đường của một ca sĩ thật sự.

Điều đáng nói khác là để thị trường nhạc Việt phát triển lành mạnh, vấn đề tôn trọng bản quyền cần phải được lưu tâm và coi trọng. Thế nhưng, việc thể hiện những ca khúc quốc tế (bao gồm bài hát gốc và bản lời Việt) xuất hiện từ những năm 1970 -1980, đến đầu thập niên 1990 (chủ yếu hát nhạc Hoa, nhạc Âu - Mỹ, nhạc Pháp…), việc thực thi bản quyền hiện vẫn là dấu chấm hỏi không lời đáp.

Không chỉ có Văn Mai Hương và người hâm mộ Lady Gaga tại Việt Nam làm nóng vấn đề bản quyền, mà cả những trường hợp như Orange, Hải Yến, Dương Hoàng Yến… cũng bị "điểm danh" khi thường xuyên hát ca khúc nước ngoài khi đi diễn.