Năm 1883, Hội Nghiên cứu Đông Dương (SEI) được thành lập và thường xuyên tự xuất tiền mua nhiều cổ vật, dự kiến thành lập một bảo tàng. Do sự vận động tích cực của hội nên ngày 28-11-1927, Thống đốc Nam kỳ Blanchard de la Brosse đã ký nghị định thành lập Bảo tàng Nam Kỳ, sau đó đổi tên thành Blanchard de la Brosse, do ông Jean Bouchot làm giám thủ đầu tiên. Bảo tàng xây dựng theo kiến trúc Đông Dương, do kiến trúc sư Delaval thiết kế và Hãng thầu Etablissements Lamorte Saigon thi công trong 2 năm. Ngày 1-1-1929, chính quyền long trọng làm lễ khánh thành bảo tàng đầu tiên ở Nam Kỳ.



Khách tham quan triển lãm “90 năm hành trình từ ký ức” trong ngày khai mạc

Bảo tàng được đổi tên thành Bảo tàng Lịch sử TP HCM vào năm 1979, từ đó tới nay mỗi năm trung bình đón tiếp trên 350.000 lượt khách tham quan". Gần một thế kỷ phát triển, Bảo tàng Lịch sử TP HCM trở thành một trong những di sản biểu tượng của Sài Gòn - TP HCM.

Hiện nay, bên cạnh việc trưng bày những hiện vật quý từ các bộ sưu tập, triển lãm "90 năm hành trình từ ký ức" còn giới thiệu đến người xem 50 tư liệu và hình ảnh gắn với lịch sử hình thành và phát triển của bảo tàng này.

Có thể nói, du khách đến TP HCM chỉ cần tham quan Bảo tàng Lịch sử TP HCM là phần nào hiểu được hàng ngàn năm lịch sử và văn hóa Việt Nam, đặc trưng văn hóa vùng đất phương Nam thông qua hệ thống các phòng trưng bày cố định và chuyên đề đặc biệt, cùng với hơn 43.000 tư liệu, hiện vật quý, trong đó có 12 bảo vật quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt tại đây.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Phẩm, Phó Chủ tịch Hội Cổ vật TP HCM, đại diện 26 nhà sưu tập trao tặng 107 hiện vật cho Bảo tàng Lịch sử TP HCM.