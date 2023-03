Lễ trao Giải Oscar 2023 do diễn viên hài Jimmy Kimmel làm MC. Đây là sự kiện điện ảnh lớn của thế giới, quy tụ đông đảo các ngôi sao tề tựu tham dự.

Lễ trao Giải Oscar 2023

Phim "Everything Everywhere All at Once" có Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy đóng chính - dẫn đầu đề cử Oscar 2023 với 11 hạng mục. Các phim "The Banshees of Inisherin" và "All Quiet on the Western Front" xếp sau với 9 đề cử, cùng tranh giải phim hay nhất.

Các tác phẩm có tên trong hạng mục quan trọng nhất này còn: "Avatar: The Way of Water", "Elvis", "The Fabelmans", "Tár", "Top Gun: Maverick", "Triangle of Sadness", "Women Talking".

4 diễn viên châu Á lọt vào danh sách đề cử tại 4 hạng mục chính, gồm Dương Tử Quỳnh – hạng mục "Nữ chính xuất sắc", Quan Kế Huy hạng mục "Nam phụ xuất sắc", Stephanie Hsu và Hồng Châu - hạng mục "Nữ phụ xuất sắc".

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 được phát sóng trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 200 vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.