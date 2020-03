Nhiều người có thể không nhớ được tên ông nhưng nếu miêu tả một diễn viên gạo cội, có khuôn mặt hốc hác, đầy tinh quái hẳn người ta sẽ hình dung ngay chân dung Max von Sydow. Ngày 8-3 vừa qua, phu nhân của Max von Sydow, nhà làm phim tài liệu người Pháp, Catherine von Sydow, đã báo tin nam diễn viên này qua đời ở tuổi 90.



Max von Sydow trong buổi ra mắt phim “Star Wars - The Force Awaken” tại London 4 năm trước Ảnh: REUTERS

Sinh năm 1929, bắt đầu nghiệp diễn ở tuổi 20, Max von Sydow cống hiến trọn đời cho nghệ thuật và biết cách duy trì sự hiện diện của mình trong lòng công chúng. Lần gần nhất ông xuất hiện trên màn ảnh rộng là trong bộ phim nói tiếng Anh của Pháp - Bỉ hợp tác sản xuất, "Kursk", do đạo diễn người Đan Mạch Thomas Vinterberg thực hiện năm 2018.

Nhìn qua phim "Kursk", ta có thể thấy được tính quốc tế của nó, cũng là thứ định hình nên các vai diễn của Max von Sydow. Là công dân Thụy Điển, dấn thân đến Hollywood, ông thường được giao các vai phản diện mà ông từng phàn nàn rằng chỉ có tính cách một chiều. Có lẽ ngoại hình "khó đăm đăm" của ông mà các đạo diễn thường tin cậy giao cho những vai có phần tính cách "cổ quái".

Nhưng với khán giả hâm mộ điện ảnh, dấu ấn của Max von Sydow in đậm trong các phim điện ảnh của đạo diễn lừng danh người Thụy Điển Ingmar Bergman. Với vai diễn chàng hiệp sĩ sầu não Antonius Block trong bộ phim "The Seventh Seal" (tên Việt: Phong ấn thứ bảy) của Bergman, von Sydow đã đặt một chân vào điện thờ của những người hâm mộ điện ảnh thế giới. Ingmar Bergman và Max von Sydow đã hình thành nên cặp bài trùng đạo diễn - diễn viên ăn ý qua các phim: "Wild Strawberries", "The Virgin Spring", "Winter Light", "The Touch"…

Tuy vậy, Max von Sydow biết cách làm phong phú gia tài điện ảnh của mình, dù lúc đầu ông từ chối nhận lời tham gia các phim bên ngoài Thụy Điển. Max von Sydow trở nên quen mặt với khán giả đại chúng hơn khi xuất hiện trong các phim của Hollywood như vai thiên tài tội phạm Blofeld trong phần phim James Bond năm 1983, "Never Say Never Again" hay vai Cha Merrin trong bộ phim được coi là kinh điển của dòng phim kinh dị với những mô-típ như quỷ ám và các nghi lễ trừ tà, "The Exorcist", năm 1973.

Max von Sydow trở thành cái tên yêu thích với các đạo diễn thuộc nền công nghiệp hùng mạnh nhất thế giới. Từ David Lynch, Steven Spielberg đến Woody Allen, Martin Scorsese hay thế hệ đạo diễn trẻ hơn như J. J. Abrams. Tuy thời lượng xuất hiện trong mỗi phim không nhiều nhưng vai diễn của Max von Sydow luôn để lại cho khán giả ấn tượng sâu sắc.

Ông cũng không thiếu những vai diễn nặng ký, đặc biệt là các nhân vật đi ra từ văn chương như nhân vật trải qua cơn khủng hoảng tinh thần, trong sự phân tranh giữa các bản ngã trong phim "Steppenwolf", chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Hermann Hesse; vai nhà khoa học trong "Dog’s Heart", chuyển thể từ tiểu thuyết ngắn của Mikhail Bulgakov. Hay vai đại văn hào đoạt giải Nobel Knut Hamsun trong phim "Hamsun"…

Nhìn qua bảng danh sách những bộ phim điện ảnh, truyền hình (chưa kể sân khấu) mà Max von Sydow tham gia, có thể thấy ông có một sức lao động với cường độ cao, bền bỉ qua nhiều năm. Trung bình mỗi năm, ông xuất hiện trong ít nhất từ 1 đến 2 bộ phim, hóa thân vào những nhân vật có cuộc đời khác nhau, bối cảnh có khi cách xa nhau hàng thế kỷ.

Max von Sydow là điển hình của các "bố già" của nền điện ảnh thế giới, dù tuổi cao vẫn xuất hiện đều đặn trên màn ảnh như Morgan Freeman hay Robert De Niro, dẫu xét về tuổi tác, họ chỉ là "hậu bối" của ông. Đối với khán giả trẻ, có lẽ Max von Sydow gắn liền với hình ảnh nhân vật Quạ Ba Mắt trong loạt phim truyền hình đình đám của HBO "Trò chơi vương quyền" vừa mới kết thúc năm 2019.

Nhiều đạo diễn và diễn viên kỳ cựu đã gửi lời tiếc thương, thậm chí gọi xưng tụng Max von Sydow như "vị thánh của điện ảnh".