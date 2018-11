Vợ ca sĩ đã tự tử Chris Cornell khởi kiện bác sĩ

02/11/2018 12:03

Vicki Cornell - vợ Chris Cornell, tố cáo bác sĩ Robert Koblin đã liên tục cẩu thả khi kê đơn cho ca sĩ này toàn những thuốc có chứa chất gây mất kiểm soát trí não.

Trong đơn khởi kiện gửi tòa án Los Angeles - Mỹ, phía nguyên đơn cho rằng việc không làm tròn trách nhiệm của bác sĩ riêng dẫn đến cái chết thương tâm của Chris Cornell. Những loại thuốc khiến ca sĩ này suy giảm nhận thức, trầm cảm, tham gia các hành vi bốc đồng nguy hiểm không thể tự kiểm soát được.

Chris Cornell tự tử, vợ anh cho rằng bác sĩ riêng có lỗi

Thi thể Chris Cornell được tìm thấy trong phòng khách sạn ở Detroit và phía cơ quan chức năng kết luận đây là vụ tự tử. Một số loại thuốc được tìm thấy trong thi thể nhưng phía pháp y xác định thuốc này không phải nguyên nhân gây ra cái chết của Chris Cornell.

Luật sư nguyên đơn tập trung vào loại thuốc Lorazepam được bác sĩ kê cho Chris Cornell từ tháng 9-2015 đến tháng 5-2017.

Chris Cornell nổi tiếng với ca khúc "You know my name", nhạc phim James Bond phần "Casino Royale". Anh đã kết hôn 13 năm và có hai con, từng là giọng ca chính của nhóm Soundgarden, sau này là Audioslave. Cùng với các nhóm nhạc của mình, Chris Cornell từng thắng Grammy và nhiều giải thưởng khác. Anh tách nhóm nhạc hoạt động sô lô từ năm 1998 đến 2000 và 2006 đến nay, có 5 album sô lô được đánh giá cao.

Chris Cornell từng cai nghiện rượu và thành công, từng có giai đoạn nổi loạn trước khi trở thành người đàn ông sống vì gia đình. Anh tích cực các hoạt động từ thiện, có một quỹ từ thiện hỗ trợ trẻ em bị bạo hành, nghèo túng. "Khi tôi ra mắt gia đình vợ hiện tại, tôi phải tìm cách để chứng minh cho họ thấy mình không giống với cách họ nghĩ về nhạc sĩ" - Chris từng thổ lộ.

Gia đình Prince cũng đang kiện bác sĩ riêng





M.Khuê (Theo BBC)